İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Star Crusade CCG, mobil bir kağıt oyunudur. Rengarenk içeriklere sahip olan mobil yapımda oyuncular seçtikleri kartlar ile rakiplerini yenmeye çalışacaklar. 500’den fazla farklı kartın yer aldığı oyunda her kartın içerisinde farklı karakter ve farklı özellikler yer alıyor.

Oldukça kaliteli grafik açılarına sahip olan mobil kağıt oyununda görsel efektler de başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Benzersiz deneyimler yaşayacağımız yapımda kartları birleştirebilecek ve benzersiz yetenekler ile karakterleri güçlendirebileceğiz. Farklı görevlerin de oyunculara sunulduğu yapımda zengin bir içerik bizleri bekliyor.

İyi oyunlar dileriz.