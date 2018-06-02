TabuMania, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir tabu kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Binlerce farklı kelimeye sahip olan oyunda sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir tabu kelime oyunu olan TabuMania, ister arkadaşlarınızla isterseniz de ailenizle oynayabileceğiniz bir mobil oyundur. Ortalığı birbirine katmadan, kartları kaybetmeden sadece mobil cihazlarınızı kullanarak tabu oynama imkanı sunan TabuMania, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Kağıt oyunu oynamayı seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm TabuMania sizleri bekliyor. Tabu oyununda olduğu gibi TabuMania oyununda da elinizdeki kartlarda en üstte yazılı kelimeyi hemen altındaki yasaklı kelimeleri kullanmadan ve belli bir süre içerisinde takım arkadaşınıza anlatmaya çalışıyorsunuz. Yasak kelimeleri kullanırsanız -1 puan takımınızın hanesine yazılıyor. Üç kere pas geçme hakkınız var.

TabuMania oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.