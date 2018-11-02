Zombilerle mücadele edeceğimiz The Outlived adlı mobil aksiyon oyununda bizleri oldukça geniş bir atmosfer bekliyor.Hero Games tarafından geliştirilen ve mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan The Outlived ile zombilere karşı savaşacak ve hayatta kalabilmek için mücadele edeceğiz.

Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda kendimize sığınaklar yapacak, karakterimizi kişiselleştirebilecek ve birbirinden farklı silahları kullanabileceğiz. Oyun içerisinde ateşli silahların yanı sıra balta, çekiç ve kürek gibi yardımcı ekipmanlarda bizlere sunulacak. 40’dan fazla PvP etkinliğinin yer aldığı mobil aksiyon oyununda çok oyunculu olarak arkadaşlarımızdan da destek alabileceğiz. Hayatta kalma odaklı olarak oynanacak olan yapım da zombiler adeta sürü gibi karşımıza çıkacak ve bizi de aralarına katmak için her yolu deneyecekler. Ses efektleri ile gerilim üst noktalara tırmanırken silah sesleri de zombilerin kabusu olacak.

Oldukça hoş bir oynanışa sahip olan yapım sürükleyici aksiyon sahneleri ile 500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor. 4.2 inceleme skor puanı ile bekleneni başarıyla veren The Outlived, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

İyi oyunlar dileriz.