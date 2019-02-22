Mobil kağıt oyunları arasında yer alan Undersea Solitaire Tripeaks ile akıllı telefon ve tabletlerimizde eğlenceli bir solitaire oyunu oynayacağız.

Solitaire oyununu Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlardan az çok hatırlıyoruz. Geliştirici Plarium Global LTD imzası ile oyunculara sunulan Undersea Solitaire Tripeaks oldukça renkli içeriklere ve eğlenceli bir oynanışa sahip. Yengeç Alfred’in kasabasını yaratmaya çalışacağımız oyunda kasabayı eski ihtişamlı günlerine döndürmeye çalışacağız.

Kasabanın farklı alanlarını yeniden inşa etmeye çalışacağımız oyunda kasabayı süsleyebilecek ve hoş görünümler katabileceğiz. Birbirinden farklı seviyeleri tamamlayarak ilerleyeceğimiz oyunda görkemli bir kasaba inşa edebilmek için yeteneklerimizi sergileyeceğiz.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olan yapım, internet bağlantısı gerektirmeden oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.