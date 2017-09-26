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Word Connect : Word Cookies 2.6 (Android)
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  5. Word Connect : Word Cookies - Android için Kelime Bulmaca Oyunu

Word Connect : Word Cookies

2.6
Android
Word Connect : Word Cookies
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi

Word Connect : Word Cookies, gizli kelimeleri ortaya çıkarmanız gereken bir oyundur.

Word Connect : Word Cookies, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda farklı kelimeler türetmeye çalışıyorsunuz.

Kelime dağarcığınızı kullanıp geliştirmenizi sağlayabilecek bir oyun olarak ön plana çıkan Word Connect : Word Cookies, zevkli zamanlar geçirebileceğiniz bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz de bir hayli zor diyebilirim. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda elinizi de çabuk tutmanız gerekiyor. Gizli kelimeleri ortaya çıkarmanız gereken oyunda 800'den fazla bölüm yer alıyor. Farklı zorluk düzeylerine de sahip olan oyunda yeteneklerinizi sonuna kadar sınayabiliyorsunuz. İnternet bağlantısı da gerektirmeyen oyunu mutlaka denemelisiniz.

Kelime oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken Word Connect : Word Cookies'ı Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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