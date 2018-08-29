Words Of Wonders, Türkçe kelime bulmaca oyunları arasında en iyisi diyebilirim.

Sadece Android platformunda 1 milyon indirmeyi geçen Türk yapımı kelime oyununda gizli kelimeleri bulmaya çalışırken dünyanın harika yerlerini keşfediyorsunuz. Harika arka plan görselleriyle süslenen zorlu bulmacalarla dolu eşsiz bir kelime arama oyunu bizlerle! Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz ve 100MB altı boyuta sahip.

Fugo Games tarafından geliştirilen Türkçe kelime oyunu Words Of Wonders’da dünyayı dolaşıyorsunuz. Sıradan kelime bulmaca oyunlarından farklı olarak dünyanın dört bir yanındaki güzellikleri yansıtan harika duvar kağıtlarıyla süslenmiş bulmacalar sunuyor. Gizli kelimeyi bulup bölümü tamamladığınızda başka bir ülkeye, şehre veya mekana gidiyorsunuz. Aslında bir nevi yolculuğa çıkıyorsunuz. Gezdikçe bulmacaların da zorluk seviyesi yükseliyor ancak hiçbir bulmaca çözülmeyecek derecede zor değil.