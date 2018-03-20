Words With Friends 2, mobilde en çok oynanan kelime oyunu. Android telefonunuzda tek başınıza, arkadaşlarınızla veya online oynayabileceğiniz İngilizce kelime oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Hayali karakterlere karşı oynamadığımız yeni tek oyunculu zorlu etkinlikler, hızlı kelime oluşturma becerilerini test eden yeni hızlı tur ve klasik birebir oynanış sunan rozet ödüllü haftalık meydan okumalar içeren harika bir kelime bulmaca oyunundan bahsediyorum. Akıllı eşleşme kullanarak oyuncunun seviyesine en uygun rakibi seçebilen kelime oyununda mod seçiminden sonra Türkçe scrabble tahtasına benzer bir alan çıkıyor. Tahtaya gelişigüzel yerleştirilmiş TW, DL, TL, DW gibi renkli kutucuklar, kelimenin veya harfin değerini artırıyor. Es geçme ve çeşitli jokerler var.

Words With Friends 2 Özellikleri: