Wordscapes, popüler kelime bulmaca oyunları arasında. Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen kelime oyununda verilen harflerle kelimeler türetiyorsunuz ancak bulduğunuz kelimelerin tabloda olması gerekiyor. Bir noktadan sonra zorlaşmaya başlayan bulmaca oyunu kelime haznenizi ölçmek için birebir.

Word Stacks, Word Chums, Word Flowers, Word Mocha, Wordscapes Uncrossed gibi en çok indirilen kelime oyunlarının geliştiricileri tarafından hazırlanan Wordscapes, kelime bulma oyunları ve çapraz bulmaca oyunlarının karışımı. Daire içerisindeki harfleri kullanarak anlamlı kelimeler bulmaya çalışıyorsunuz. Harflere basılı tutup sürükleyerek oluşturduğunuz kelimeler hem anlamlı olmalı hem de tabloda yer almalı. Tabloda yer almayan gizli kelimeler size ekstra puan kazandırıyor. Kelimeyi bulamıyorsanız ipucu alabiliyorsunuz ancak ipuçlarının sınırlı olduğunu unutmayın. İlerledikçe kelimeleri bulmak zorlaşıyor. Bu arada oyun İngilizce. İngilizce kelime bilginizi ölçebileceğiniz bir oyun arıyorsanız tavsiye ederim.