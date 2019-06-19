Mobil kelime oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan World Tower orta dereceli bir kitle tarafından oynanıyor.

Oldukça basit arayüzlere ve rengarenk bir atmosfere sahip olan oyunda amacımız karşımıza çıkan harfleri birleştirerek anlamlı kelimeler olacak. Heceleme becerilerimizi sergileme fırsatı bulacağımız oyunda oldukça basit bir oynanış bizleri bekliyor olacak.

Monster Planet Corp imzası ile hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak oynanan yapımda dünyanın dört bir yanından bilgiler karşımıza çıkacak. 3 farklı dil modu ile kelime haznemizi ölçeceğimiz oyunda şık bir tasarım yer alıyor.

Yapım Google Play’de 4.2 olarak değerlendirilirken 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.