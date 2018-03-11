Fizik tabanlı aksiyon oyunu olan Wrecking Squad'da şehirleri yıkıyoruz, parçalıyoruz ve yerle bir ediyoruz. Farklı karakterlerin kilitlerini açın ve onları güçlendirin. Kadronuzu kurduktan sonra yıkıma başlayabilirsiniz.

Farklı türde yapılmış binalar dikkat çekmeyi başarırıken küpler kullanıldığı için yıkımı izlemek de bir hayli zevkli. Bol aksiyon ve eğlence barındıran oyunda patlayıcılar, TNT'ler ve daha fazlasını kullanara şehirleri yok edeceksiniz. Karakterlerinizi yeteneklerini kullanarak büyük işler çıkaracağınız oyunda doğru hamleler yaparak binaları alt üst etmelisiniz.

Gerçekçi dinamiği ve fizik yapısıyla alkışı hak eden oyunda karakterlerinizi toplayın ve yıkım ekibinizi oluşturun.

Wrecking Squad Özellikleri