Bugün milyonlarca videoya bir tıklama uzaklığında olduğumuz için çok şanslı olmalıyız. Hepimiz oyun, komedi, teknoloji, müzik gibi farklı kategorilere ilgi duyarız. Listedeki popüler YouTube kanalları tarafından oluşturulan videolar da dahil olmak üzere izleyebileceğimiz envaiçeşit video bulunmaktadır.

Peki, 2019 yılında en çok abonesi olan YouTuberlar kimlerdir? Gelin ve 2019'da en çok aboneye sahip olan YouTuberları inceleyelim. İşte, 2019'da en çok aboneye sahip olan YouTuberlar!

PewDiePie olarak bilinen Felix Kjellberg, 102 milyon abonesi ile günümüzün en popüler YouTube kanalıdır. 2013 yılında YouTube'da en çok abonesi olan kanal unvanını kazandı ve günümüzde de bunu korumaya devam ediyor.

HolaSoyGerman 40 milyon abonesi ile günümüzün en popüler YouTube kanalları arasından açık bir farkla öne çıkmayı başarıyor. Kanalında daha çok komedi türünde içerikler üretiyor.

Whindersson Nunes müzik ve parodiler ile tanınan bir YouTuber. Bugün ise en çok abonesi olan kanallar arasında yer alıyor.

Elrubius olarak bilinen Rubén Doblas Gundersen, 36 milyon abonesi ile günümüzün en popüler YouTube kanalları arasında 4. sırada yerini alıyor. Kanalındaki videoların türleri çoğunlukla oyunlar ve komik vloglardan oluşuyor. İspanya'da en çok abonesi olan kanaldır.

Brezilyalı bir YouTuber olan Felipe Neto, aynı zamanda oyuncu ve komedi yazarıdır. Kanalı, Brezilya'da 1 milyon aboneye ulaşan ilk YouTube kanalıdır. Felipe Neto videolarında ünlüler, filmler ve günlük aktiviteler hakkında konuşuyor.

YouTube çevresinde Fernanfloo olarak bilinen Luis Fernando Flores Alvarado, 34 milyon abonesi olan başarılı bir YouTube kanalıdır. Kanalı yaşadığı şehrin nüfusuna oranla daha fazla abone sayısına sahiptir.

VEGETTA777 olarak bilinen Samuel de Luque, başarılı bir YouTube kanalına sahiptir. Kanalındaki videolar daha çok oyunlardan oluşmaktadır. İspanya'da en çok abonesi olan ikinci kanaldır.

Luisito Comunica olarak bilinen Luis Arturo Villar Sudek, 27 milyon abonesi ile dünyanın en popüler YouTube kanallarından biri hâline gelmiştir. Luisito Comunica dünyayı gezerken ucuz ve pahalı şeyleri karşılaştırıyor ve farklı kültürlerle ilgili deneyimlerini kanalındaki vloglar ile insanlarla paylaşıyor.

Luccas Neto, 27 milyon abonesi ile ünlü bir YouTuber ve aynı zamanda komedyendir. 6 milyardan fazla kanal görüşüne sahiptir. Luccas, Felipe Neto'nun kardeşidir.

Rezendeevil olarak bilinen Pedro Afonso Rezende Posso, Brezilyalı bir YouTuber. 25 milyon abonesi var. İlk başlarda Minecraft videoları oluşturuyordu ama sonradan farklı konularda videolar üretmeye başladı.

VanossGaming olarak bilinen Evan Fong, Kanadalı bir YouTuber ve aynı zamanda oyun yorumcusudur. Evan Fong videolarında arkadaşları ile birlikte farklı video oyunları oynamaktadır. Kanalı 24 milyon aboneye sahiptir.

Markiplier olarak tanınan Mark Edward Fischbach, Kanalında yer alan hayatta kalma türündeki video oyunları oldukça ilgi çekmektedir.

Yuya olarak bilinen Mariand Castrejón Castañeda, Meksika'da en popüler ikinci YouTuber. Kanalında daha çok bayanlara yönelik güzellikle ilgili püf noktalara yer veriyor.

Jacksepticeye olarak bilinen Seán William McLoughlin, İrlandalı bir YouTuber. 23 milyon abonesi olan Seán William McLoughlin, İrlanda'da en çok abonesi olan kanala sahiptir.

Shane Dawson olarak bilinen Shane Lee Yaw, 23 milyon abone ile en popüler YouTuberlar arasında 15. sırada yer almaktadır.

Ninja olarak bilinen Richard Tyler Blevins, 22 milyon abone ile dünyanın en popüler YouTube kanalları arasında 16. sırada yer alıyor. Bugün Twitch'te 10 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.

DanTDM olarak tanınan Daniel Robert Middleton, 22 milyon aboneli kanala sahip bir YouTuber. Kanalı İngiltere'deki en iyi YouTube kanalları arasında yer alıyor ve videoları izleyiciler tarafından ciddi oranda ilgi görüyor.

Nigahiga olarak bilinen Ryan Higa'nın 21 milyon abonesi olan bir YouTube kanalı var. Kanalında komedi türünde içerikler üretiyor.

Jenna Marbles olarak bilinen Jenna Nicole Mourey, 20 milyon abonesi olan bir YouTube kanalına sahiptir. Bir kadın tarafından yönetilen en popüler sekizinci kanaldır.

Logan Paul, 20 milyon abonesi olan bir YouTube kanalına sahip. Kariyerine Vine'da başladı, ilerleyen zamanlarda bir YouTube kanalı açtı ve bu kanalda vlog paylaşmaya başladı.

Jake Joseph Paul'un 19,7 milyon abonesi olan bir YouTube kanalı var. Jake Paul da kariyerine Logan Paul gibi Vine'da başladı.

CanalCanalha 19 milyon abonesi olan bir YouTube kanalıdır. Julio Cocielo, Brezilyalı bir YouTuber ve Brezilya'da en etkili kişiler arasında onuncu olarak kabul edilmektedir.

Elizabeth Koshy Amerikalı bir YouTuber ve oyuncudur. Şu an YouTube kanalında 17 milyon abonesi bulunmaktadır. Farklı dizilerde ve şovlarda yer almıştır. Birçok ödül kazanmıştır.

Werevertumorro olarak bilinen Gabriel Gutiérrez, 16,5 milyon abonesi olan bir kanala sahiptir ve Meksika'nın ikinci en popüler YouTuber'ı olarak kabul edilmektedir. Eski bir futbolcudur.

CrazyRussianHacker, 11 milyon abonesi olan bir kanala sahiptir ve bu kanal listemizin son YouTube kanalıdır. CrazyRussianHacker'ın videolarında işlerimizi kolaylaştıracak ipuçları yer almaktadır.