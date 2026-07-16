Teknolojik ürünlerin fiyatlarının günden güne arttığı bu son dönemde bazen istediğimiz ürünleri alacak maddi gücümüz olmayabiliyor. Bu da doğal olarak daha ucuz alternatiflere yöneldiğimiz şeklinde yorumlanabilir. Bu içeriğimizde tam da bu konu özelinde 5 bin TL bütçe ile alınabilecek oyuncu monitörlerini derledik. İşte merak edilen detaylar!

5 Bin TL Bütçe ile Alınabilecek En İyi Oyuncu Monitörleri

MSI G244F E2 - 5.115 TL

GamePower Kaze T10 - 5.048 TL

Rampage FLASH RM-244S - 5.000 TL

GameBooster GB-25F260FF - 4.999 TL

MSI G244F E2 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 23.8 inç

Çözünürlük: FHD (1920x1080 piksel)

Panel Teknolojisi: IPS LCD

Yenileme Hızı: 180Hz

Parlaklık: 300 nit

Tepki Süresi: 1 ms

Ekran Teknolojisi: AMD FreeSync Premium

Göz Sağlığı Özellikleri: Ekranın yaydığı mavi ışığı azaltarak uzun süreli oyunlarda göz yorgunluğunu minimuma indiriyor

Listemizin ilk sırasında MSI G244F E2 bulunuyor. Bu monitör 23.8 inç ekran boyutuna sahip. Buna ek olarak paneli 180Hz yenileme hızlarını ve FHD (1920x1080 piksel) çözünürlüğü ve IPS LCD teknolojisini destekliyor. Bunu biraz daha açarsak 180Hz tazeleme hızı sayesinde web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Bununla birlikte IPS LCD ekranı ise TN panellere kıyasla daha canlı renkler sunabiliyor. Sadece bununla da sınırlı değil. TN panellerde yan açılardan bakınca renklerin solması gibi can sıkan problemlerin IPS ekranlarda yaşanmadığını söyleyebiliriz. Yani ürün ucuz olmasına rağmen gayet iyi bir ekran deneyimi vadediyor.

Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise 1 ms tepki süresine sahip olması. Bunu bir örnekle açıklayalım. Aksiyon dolu bir oyunda olduğunuzu varsayalım. Arkanızdan bir düşman geldiğini fark edip kameranızı hızla o yöne çeviriyorsunuz. Bu esnada rakibiniz hareket ettikçe arkasında garip ve bulanık bir gölge kaldığını görüyorsunuz. MSI G244F E2'nin 1ms desteği sayesinde bu tarz can sıkıcı sorunlar minimum düzeye iniyor.

Bir diğer özelliği ise AMD FreeSync Premium. Bu da ekranın yenileme hızını ekran kartı ile eşleştiriyor. Bu sayede oyunlarda ekran yırtılmaları ve takılmalar gibi can sıkıncı sorunlar yaşanmıyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

GamePower Kaze T10 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24.5 inç

Yenileme Hızı: 200Hz

Çözünürlük: FHD (1920x1080 piksel)

Panel Teknolojisi: IPS LCD

Parlaklık: 300 nit

Tepki Süresi: 0.5 ms

Ekran Teknolojisi: Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync

Listemizdeki bir diğer model ise GamePower Kaze T10. Bu monitör 24,5 inç ekran boyutunun yanı sıra 200Hz tazeleme hızlarını ve FHD (1920x1080 piksel) çözünürlüğü destekliyor. Aynı zamanda IPS LCD panel teknolojisiyle karşımıza çıkıyor. Özellikle ekran yenileme hızının listemizin ilk sırasındaki MSI G244F E2'den daha fazla olduğunu belirtelim. Bu da daha önce de bahsettiğimiz gibi daha akıcı bir ekran deneyimi sunduğu anlamına geliyor.

Bu modelin bir diğer avantajı ise 0,5 ms tepki süresine sahip olması. Bu da özellikle Valorant, Counter-Strike 2 veya yarış oyunları gibi saliselerin önemli olduğu anlarda rakiplerinizi hiçbir gecikme veya bulanıklık olmadan en net haliyle görebileceğiniz şeklinde yorumlanabilir. Ek olarak G-Sync ve FreeSync özellikleri sayesinde ekran yırtılması veya takılma gibi bir sorun yaşanmıyor.

Rampage FLASH RM-244S Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24 inç

Çözünürlük: FHD (1920x1080 piksel)

Yenileme Hızı: 200Hz

Panel Teknolojisi: IPS LCD

Tepki Süresi: 1 ms

Ekran Teknolojisi: Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync

Ekstra Özellik: Arka panel RGB aydınlatma

Rampage FLASH RM-244S, 24 inç boyutlarında FHD (1920x1080 piksel) çözünürlüğe ve 200Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD bir ekran mevcut. Bu modelde de Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync gibi ekran yırtılmalarını ve takılmaları minimum düzeye indiren teknolojiler bulunuyor.

Monitör, tıpkı MSI G244F E2'deki gibi 1 ms tepki süresine sahip. Bu açıdan 0.5 ms gecikme süresi sunan GamePower Kaze T10'un biraz gerisinde kaldığını belirtelim. Yine de 1 ms değerinin bu fiyat segmentinde oldukça yeterli bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cihazın arka panelindeki RGB aydınlatma özellikle loş ışıkta oyun oynarken estetik açıdan oldukça keyifli bir deneyim yaşatıyor.

GameBooster GB-25F260FF Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24.5 inç

Yenileme Hızı: 260Hz

Çözünürlük: FHD (1920x1080 piksel)

Panel Teknolojisi: IPS LCD

Tepki Süresi: 0.5 ms

Ekran Teknolojisi: Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync

GameBooster GB-25F260FF listemizdeki en ucuz model olmasına rağmen sunduğu teknik özelliklerle rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Örneğin monitörün 260 Hz'lik yenileme hızı bu fiyat segmentindeki diğer modellerin oldukça önünde. Bunun yanı sıra cihaz 24.5 inçlik ekran boyutu, IPS LCD panel teknolojisi ve FHD (1920x1080 piksel) çözünürlüğüyle karşımıza çıkıyor.

Bunun dışında monitörde Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync teknolojileri de mevcut. Bunların ne işe yaradığını artık çok iyi biliyoruz. Ekran yırtılmalarını ve takılmalarını minimuma indirerek çok daha iyi bir oyun deneyimi sunuyorlar. Ek olarak 0.5 ms'lik tepki süresi sayesinde gecikme ve bulanıklık gibi can sıkıcı sorunlarla da asla karşılaşmıyorsunuz.

Editörün Yorumu

Bugün bir monitör ihtiyacım olsa bu listedeki modellerin çoğunu tercih ederim. Ancak gözüme en çok çarpan modelin GameBooster GB-25F260FF olduğunu söyleyebilirim. Zira 260Hz yenileme hızı, 0,5 ms tepki süresi ve 24,5 inç ekran boyutuyla bence bu fiyat bandında alınabilecek en iyi modellerin başında geliyor.