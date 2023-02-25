Hayatımızın vazgeçilmez aksesuarlarından biri de kulaklıklar hatta Bluetooth’lu kulaklıklar oldu. Özellikle son yıllarda popülerleşen AirPods ve Airdost kulaklıklar Bluetooth’lu kulaklıklara yeni bir evrim taşıdı. Peki, 700 TL altı alınabilecek en iyi Bluetooth’lu kulaklıklar hangileri? Gelin, yakından bakalım.

700 TL Altı Alınabilecek Bluetooth Kulaklıklar

Xiaomi Airdost Pro 2 TWS

Sony WI - C100

Lenovo LP1S

Oppo Enco Buds W12

Lenovo TH10 Kulaküstü Kulaklık

Lenovo Tws Oyuncu Kulaklığı

Samsung Galaxy Buds+

Snopy SN - BT51

Xiaomi Airdost Pro 2 TWS

Çift telefon desteği olan kulaklık AirPods almak isteyen ama alamayan kullanıcılar için birebiridir. Beyaz bir renge sahip olan kulaklık şık tasarımıyla birlikte AirPods’u aratmıyor.

Sony WI - C100

Kablolu kulaklıktan vazgeçemeyen ama aynı zamanda Bluetooth kulaklık kullanmak isteyen kullanıcılar için birebir olan kulaklık, gerçek bir ses deneyimi ortaya koyuyor. Aynı zamanda tasarımı ile karşımıza gelen Sony WI - C100’ün tek eksik noktası; sıcak yaz günlerinde terleme yapabilmesi olabilir.

Lenovo LP1S

Binlerce kişi tarafından denenmiş ve aynı zamanda binlerce kişi tarafından tam not almış kulaklıklardan biri de LP1S modelidir. Siyah ve beyaz modeli bulunan kulaklığın AirPods tarzından bir yapısı vardır.

Oppo Enco Buds W12

Gerçek müzik deneyimini sunan kulaklıklardan biri de Oppo Enco Buds W12 modelidir. Öyle ki uzun şarj kapasitesi ile de dikkat çeken Buds W12 yine binlerce kişi tarafından sevilen kulaklık modelleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda AirPods modeline benzeyen bir kulaklık aramıyorsanız tercih edebirsiniz.

Lenovo TH10 Kulaküstü Kulaklık

Bu listede elbette bir kulaküstü kullaklık koymasak olmazdı. Normal Bluetooth kulaklıklardan haz alamayan ve büyük kulaklık modeli isteyen kullanıcılar, bu modeli tercih edebilir. Suya ve tere dayanıklı olan model aynı zaman da çok şık durduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Lenovo Tws Oyuncu Kulaklığı

AirPods tarzında Bluetooth’lu kulaklık isteyen kullanıcıları unutmayan Lenovo gerçekten de bu işi başarıyor. Öyle ki 500 TL civarı fiyatı ile karşımıza gelen aksesuar tam bir fiyat performans ürünü.

Samsung Galaxy Buds+

Kulaklık denilince akla gelen bir diğer markalardan biri de Samsung’tur. Birçok kullanıcı tarafından sevilen marka, 700 TL altı fiyat performans bir kulaklıkta ortaya koymuştur.

Snopy SN - BT51

Fiyat performans markası denilince akla gelen ilk markalardan biri Snopy’dir. Uygun fiyatlı kulaküstü kulaklık modeli ile karşımıza gelen Snopy, aynı zamanda görünen o ki mono yerine stereo kullanmıştır.

700 TL altı alınabilecek en iyi Bluetooth kulaklıkları sizler için derledik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.