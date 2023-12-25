Adobe Yapay Zekası: 2024 Yaratıcı Trendleri

Adobe yapay zekası tarafından geçtiğimiz günlerde “2024 Adobe Creative Trends Report” yani Adobe Yaratıcı Trendleri listesini kamuoyuna sundu.

Amerikalı şirketin 7. yılında sunduğu bu küresel trend raporunda 4 temel eğilim öne çıkıyor. Biz de bu yazımızda Adobe’nin 2024 yılı için sunduğu yaratıcı trend raporunu ele aldık.

2024 Adobe Yaratıcı Trendleri

Adobe Yaratıcı Trendleri raporu şu şekildedir:

1. Dinamik Boyutlar

Son dönemde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri ön plana çıkmaya başladı. Adobe’nin sunduğu rapora göre 2B ve 3B öğelerinin birleşiminden ortaya çıkan muhteşem, büyüleyici görseller 2024 yılında da öne çıkacak.

Dolayısıyla Adobe tarafından raporda belirtilen dinamik boyutlar trendi sayesinde ortaya farklı tarzlarda ve boyutlarda görseller çıkacak. Bunun için de Adobe, After Effects ve Adobe Premiere Pro gibi araçlardan yararlanmaya devam edecek.

2. Sakinleştirici Ritimler

2024 Adobe Creative Trends Report başlıklı analizde yer alan Sakinleştirici Ritimler (Calming Rhythms) hem dinlendirici hem de akıcı görselleri ifade ediyor. Duygusal ve zihinsel açıdan insanı rahatlatan bir Adobe trendidir.

Sakinleştirici Ritimler, sakin seslerin soyut ve tekrarlayan desenlerle hareketli formlarda görsellerin oluşturulmasıdır. Adobe’nin bu trendi, TikTok vb. platformlarda yer alan ve milyonlarca kez görüntülenen ASMR içeriklerinde çok kullanılıyor.

3. Yeni Nostalji Trendi

Adobe Yaratıcı Trendleri arasında yer alan “yeni nostalji trendi” ile vintage stiline farklı bir boyut kazandırılıyor. Yeni nostalji trendi, 90’lı senelerin estetik anlayışını merkezine alıyor.

Özellikle yapay zekayla birlikte nostaljik görsellerde farklı bir boyut kazandı. Son dönemde tasarımcılar, geçmiş dönemlerdeki görselleri yapay zekayla birleştirerek yeni bir görünüm kazandırıyor. Böylelikle nostaljik görüntüler, çağdaş bir görüntü haline geliyor.

4. Merak ve Neşe

Merak ve Neşe teması, isminde anlaşılacağı üzere insana mutluluk veren görsellerden oluşuyor. Adobe yapay zeka aracıyla “Merak ve Neşe” teması kapsamında dikkat çeken manzaralar oluşturulabilir. Eğlenceli ve basit şekilde görseller oluşturulmasında etkin rol oynayan bir temadır.

Adobe Tüketici ve Yaratıcı İçgörülerden Sorumlu Müdürü Brenda Milis, 2024 Adobe Yaratıcı Trendleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yeni bir yıla girerken yaratıcı ortamın manzarası, yıkıcı ve hızla değişen dünyamızı yansıtıyor. Bu yılın yaratıcı trendleri; hem yaratıcıların hem de tüketicilerin, hayal gücünün sonsuz olasılıklarına ilham veren ve onları yansıtan görsellere ne kadar ihtiyaç duyduğunu özellikle gösteriyor.”

Peki, siz Adobe’nin sunduğu “2024 Adobe Creative Trends Report” başlıklı analizi nasıl buldunuz? Sizce Adobe’nin sunduğu bu trendler gerçekten yaratıcı mı?