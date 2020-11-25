Şu sıralar akıllı telefon üreticileri teknik özellik listesinde sıkı bir rekabet içerisinde. Peki ama kullandığınız cihazın içerisinde yer alan bileşenler ne kadar önemli? Daha doğru bir şekilde sormak gerekirse akıllı telefonlarda donanım mı önemli yazılım mı?

Akıllı Telefonlarda Donanım mı Daha Önemli Yazılım mı?

Günümüz koşullarında akıllı telefonlarda yer alan teknik bileşenlerin bir cihaz seçimi sırasında her zaman en önemli faktör olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha net bir şekilde söylemek gerekirse, diğer her şey aynı olduğunda teknik özellikleri kıyaslamak daha doğru bir ölçüttür.

Tercihlerde teknik özelliklerin öne çıktığı günleri çoktan geride bıraktık. Günümüzde her şey deneyim ve dolaylı olarak yazılımla ilgilidir.

Akıllı Telefonların Teknik Özellikleri Önemli Bir Ölçüt mü?

Bu soruya bakmadan önce zamanda biraz geriye gidelim. Tam olarak Android'in popülerlik kazanmaya başladığı dönemlere..

Burası gerçekten teknik özelliik savaşının başladığı yerdi. Android, henüz emekleme dönemlerinde iken o kadar kötü, ama o kadar kötü, optimize edilmişti ki, onu daha kararlı çalıştırabilmek adına daha güçlü teknik özelliklere ihtiyaç duyuyordunuz. Bu nedenle her yeni nesilde daha güçlü işlemciler, daha fazla bellek ve artan teknik özellikler listesi görüyorduk.

Aslında akıllı telefonlardaki hız aşırtma kavramı gibi yöntemler arzudan ya da istekten değil, tamamı ile ihtiyaçtan doğmuştu. Nitekim buna ihtiyacınız vardı.

O zamanlar daha iyi donanım, sorunun çözümü adına geçerli bir yoldu. Bugüne döndüğümüzde ise akıllı telefon üreticilerinin yeni bir telefon çıkarttıklarında halen artan teknik özellikler hakkında övündüğünü görüyoruz. Öte taraftan artık aynı dünyada değiliz.

Akıllı Telefonlarda Yazılım Neden Önemli?

Peki bir akıllı telefonu diğerinden ayıran şey nedir? Yazılım.

Şu sıralar hemen her üretici Android işletim sistemini kullansa da kendi arayüzlerini kullanıma sunuyor. Bu arayüzleri kendi cihazlarına özgü şekilde optimize etme şansına sahipler ve bu nedenle işler değişmiş durumda. Bazıları için daha iyiye, bazıları için ise daha kötüye doğru.

Kullandığınız akıllı telefonda daha iyi teknik özelliklere sahip olmak önemlidir. Kimse, bu durumun tersini savunmaz. Öte taraftan teknik özellikler tablosu, geldiğimiz nokta itibarıyla, cebinizdeki cihazın tam olarak neler yapabileceğini tanımlayan ana ölçüt değil.

Bu konuda Apple'ın iPhone modellerini örnek almak doğru olacaktır. iPhone'ların rakiplerine kıyasla daha düşük teknik özellikler sunması, yazılım optimizasyonundan ötürü onu daha kötü bir cihaz haline getirmiyor. Ne demek istediğimizi anlıyor olmalısınız.

Peki siz bu yazımızda yer verdiğimiz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir akıllı telefonda önde gelen şey bileşenlerin gücü müdür yoksa yazılımın optimizasyonu mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.