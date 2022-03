Android Dosya İndirme Problemi Çözümü

Günümüzde Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler hemen hemen her işimizi görmemize yardımcı oluyor. Kimi zaman Android cihazımız üzerinde internette geziniyor, kimi zaman haritaya bakarak yolumuzu buluyor, kimi zaman oyunlar oynayarak boş vakitlerimizi eğlenceli bir hale getiriyoruz. Bütün bu işlerin haricinde Android cihazımızda PDF dökümanlarına bakmak, e-posta eklerine göz atmak, şarkı dinlemek veya video seyretmek gibi işlemler yapabiliyoruz. Fakat bazen tüm bunları yapmaktan bizi engelleyen bazı sorunlar ile karşı karşıya kalabiliriz. Donanımsal bir hata yerine yazılımsal bir hata ile karşılaşıyorsak çözüm için servise gitmemize gerek kalmayabilir. Bu yazımızda Android dosya indirme problemi ve çözümü konusu ele alıyoruz!

Android Dosya İndirme Problemi Nasıl Çözülür?

Cihazınızın Ayarlar bölümünde yer alan Uygulamalar kısmına girin.

Uygulamalar menüsünün sağ üst köşesinde üç nokta yer alacak. Bu üç noktaya tıklayın.

Ardından Sistem Uygulamalarını Göster seçeneğini tıklayın.

Şu an sistemde yüklü olan tüm uygulamaları görüyor olmalısınız.

Gösterilen uygulamalar arasından Sistem Yöneticisi olanı bulun.

Sistem Yöneticisi uygulamasını tıkladıktan sonra Depolama seçeneğini tıklayın ve Önbelleği Temizle seçeneğini seçin.

Tüm işlem bu kadar!

Her teknolojik cihazda olduğu gibi Android cihazımızda da farklı problemlerle karşılaşabiliriz. Bu problemlerden biri olan Android dosya indirme problemi birçoğumuzun başını ağrıtmakta. Ara sıra karşılaşılan bu Android dosya indirme hatası donanımsal hatalardan kaynaklandığı zaman genel olarak telefon veya tabletimizi servise götürüyoruz. Fakat donanımsal bir hata yerine yazılımsal bir hata ile karşılaşıyorsak çözüm için servise gitmemize gerek kalmayabilir. Yukarıda yer alan adımları uygulayarak bu sorundan basit bir şekilde kurtulabilirsiniz sevgili Tamindir takipçileri.

Android dosya indirme probleminin çözümü için ilk olarak Android cihazınızın ayarlar bölümüne girin. Ayarlar menüsü altından Uygulamalar bölümünün üzerine dokunun. Uygulamalar menüsü açılınca parmağınızı ekranda sola doğru sürükleyin ve üstteki Tümü' sekmesine geçiş yapın. Tümü sekmesinin altında telefonunuzda yüklü olan bütün uygulamalar listelenecektir. Bu uygulamalar arasından İndirme Yöneticisi'ni bulun ve üzerine dokunun. Açılan pencerede Önbelleği Temizle seçeneğinin üzerine dokunun.

Son olarak telefonunuzu yeniden başlatmayı unutmayın. Dosya indirme probleminiz büyük ihtimalle çözülecektir. Bunun dışında spesifik olarak daha farklı sorunlar ile karşılaşıyorsanız yazımızı okumaya devam etmenizi öneririz.

Android Fotoğraf İndirme Problemi Nasıl Çözülür?

Birinin size metin yoluyla gönderdiği bir resmi indirirken sorun mu yaşıyorsunuz? Genellikle bu süreç otomatik olmalıdır; sizin tarafınızdan sadece bir dokunuşla söz konusu fotoğraf telefonunuza iner ancak inmiyorsa, okumaya devam edin. Bir Wi-Fi bağlantısında MMS mesajları ve ekleriyle ilgili sorunlarla karşılaşmak yaygın bir durumdur. Ayarlar'a giderek Mobil Veri'ye geçin ve Wi-Fi'yi kapatın ve Veri Kullanımı veya Diğer seçenekler aracılığıyla Mobil verileri açın. Farklı bir konuma geçmeyi deneyin; sinyal göstergenizde 3-4 çubuk görebileceğiniz bir yer olabilir.

Eğer bu yöntem işe yaramadıysa o zaman: mesajlaşma uygulamanızı açın. Sol üst köşede, Menüyü temsil eden üç yatay çizgiye dokunun. Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar > seçeneğine gidin ve Otomatik Al seçeneğinin işaretini kaldırın. Android'inizi kapatın, ardından tekrar açın. Çoğu Android uygulaması en yaygın fotoğraf dosyası türlerini destekler ancak her uygulama ve hatta her Android, var olan her dosya türünü işlemek için donatılmış olarak gelmez. Kabul edilebilir görüntü biçimleri için Android Geliştiricilerinin sitesine bakın.

Farklı türde bir dosya açmanıza yardımcı olacak bir program veya uygulama bulmanız olasıdır, ancak bu biraz araştırma gerektirebilir. Bu yüzden tekrar telefon üzerinden bir diğer yöntemi uygulayabilirsiniz. Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar > Diğer > Hücresel Ağlar > Erişim Noktası Adları'na gidin ve sağ üst köşedeki üç dikey noktaya dokunun. Varsayılana Sıfırla'yı seçin. Bu yol cihaza göre biraz değişiklik gösterebilir.

Mesajlarınızı tutmak için bir nedeniniz yoksa eski MMS mesajlarınızın bazılarını silmeyi deneyebilirsiniz. Bazı mesajlaşma uygulamaları, Eski Mesajları Sil adlı bir seçenek bile sunar. Bazı uygulamalar resimlerin indirilmesine ve kaydedilmesine yardımcı olacaktır. Handcent Next SMS veya Hangouts gibi alternatif SMS uygulamalarının da sorunları çözmenize yardımcı olacağını görebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz.