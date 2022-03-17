Android Geliştirici Seçenekleri Nasıl Açılır?

Android geliştirici seçenekleri menüsüne nasıl ulaşılır? Bunun için akıllı telefonunuz üzerinden çeşitli adımları uygulamanız gerekmektedir. Bu yazıda geliştirici menüsüne nasıl ulaşacağınızı ve bu menünün ne işe yaradığını öğreneceksiniz. Günümüzde akıllı telefonların oldukça önemli bir kısmı Android işletim sistemi ile kutudan çıkar. Bu nedenle Android'in tüm ihtiyaçları karşılayabilen bir platform olması gerekir. Nitekim bu işletim sistemini yalnızca kullanıcılar değil, aynı zamanda daha ileri seviye işlemlerle uğraşan geliştiriciler de kullanmaktadır.

Android işletim sistemine sahip cihazlarda bazı gizli özelliklerin yer aldığı bir menü bulunmaktadır. Bu menüde yazılıma ve cihazınıza ait bazı gizli özellikleri bulabilir ve önemli değişikliklerden faydalanabilirsiniz. Birkaç adım ile ulaşılan menüde yer alan ayarları bilinçsizce kullanmak ve değiştirmek bazı sorunların doğmasına yol açabileceğinden atacağınız adımlarda dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

Android Geliştirici Seçenekleri Açma Nasıl Yapılır?

Ayarları açın.

Cihaz Hakkında sekmesine girin.

Yapım Numarası veya Derleme Numarası seçeneklerini bulun.

Bu seçeneğin üzerine birkaç kez hızlıca dokunun.

İşlem başarılı olduğunda Siz de Artık Bir Geliştiricisiniz! yazısı ile karşılaşacaksınız.

Ayarlar menüsünü açın ve Geliştirici Seçenekleri menüsünü tıklayın.

Geliştirici seçenekleri menüsüne erişmek için yapmanız gereken işlemler yalnızca birkaç adımdan oluşmakta ve menü, oldukça basit bir şekilde açığa çıkartılabilmekte. Bunun için öncelikle Ayarlar uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir. Açılan sayfa üzerinden Cinaz Hakkında menüsünü açın. Daha sonra Yapım Numarası veya Derleme Numarası seçeneğini tıklayın. Söz konusu seçeneğin üzerine hızlı bir şekilde birkaç kez dokunun. Menüye ulaşabilmek için en az beş kez hızlıca basmanız gerekebilir.

İşlem başarılı olduğu takdirde ekranda Siz de Artık Bir Geliştiricisiniz! yazısını göreceksiniz. Tüm işlem bu kadar! Android geliştirici seçenekleri menüsüne ulaşmak için Ayarlar sayfasını açın. Açtığınız sayfada Geliştirici Seçenekleri isimli menüye tıklayın. Geliştirici ayarlarında çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Başta da belirttiğimiz gibi buradaki ayarları kurcalarken dikkatli davranmalısınız.

Geliştirici Seçenekleri Ayarları Ne İşe Yarar?

Animatör süre ölçeği

Arka plan işlemlerini sınırlama

Bluetooth HCI gözetleme günlüğü

Hata raporu hazırlama

GPU aşımını ayıkla

Masaüstü yedekleme şifresi

Etkinlikleri saklama

OpenGL izlemelerini etkinleştirme

4x MSAA'yı etkinleştirme

GPU görüntülemeyi zorlama

RTL yerleşimini zorlama

Uyanık kal modu

İşaretçi konumunu gösterme

Güç menüsünü sorun raporlarını dahil etme

İşletim istatistikleri

GPU görüntüleme profili

Hatası ayıklanacak uygulamayı seçme

USB yapılandırması

Çalışma zamanını seçme

Tüm ANR’leri gsöterme

CPU kullanımını gösterme

GPU görüntü güncellemelerini gösterme

Donanım katmanı güncellemerini gösterme

Yerleşim planı sınırlarını gösterme

Ekran güncellemelerini gösterme

Dokunmaları gösterme

İkincil ekranları simüle etme

Sınırlı mod

Geçiş animasyonu ölçeği

USB hata ayıklama

Uygulamaları USB ile doğrulama

Hata ayıklayıcıyı bekleme

Pencere animasyon ayarı

Hemen aşağıda, geliştirici seçenekleri ile neler yapabileceğinize dair bazı detayları görebilirsiniz.

1. Animatör Süre Ölçeği

Android geliştirici seçenekleri menüsünde bulunan bu ayar telefonunuzdaki menüler arasında geçiş yaparken oluşan animasyon görüntülerinin hızını ayarlamanıza yardımcı oluyor. Hızlı menü geçişleri istiyorsanız bu ayarı olabildiğince düşürebilirsiniz.

2. Arka Plan İşlemlerini Sınırlama

Telefonunuzda bir uygulamaya girdiğinizde arka planda başka bir uygulamanın çalışmasını istemiyorsanız bu ayar tam size göre. Buradaki seçenekler ile arka planda çalışacak işlem sayısını kapatabilir ya da sayısını belirleyebilirsiniz. Böylece telefonunuzun performansında belirgin artış görebilirsiniz.

3. Bluetooth HCI Gözetleme Günlüğü

Android geliştirici menüsünde yer alan bu ayar, geliştiriciler ve güvenlik uzmanlarının işe yaramaktadır. Bu ayar ile Bluetooth HCI paketlerini analiz etmek için cihazın ana dizininde bir rapor dosyası oluşturulabilir.

4. Hata Raporu Hazırlama

Cihazınızın çalışma esnasında yaşadığı hatalar, sorunlar ve diğer tüm davranışları bu ayarı kullanarak görüntüleyebilirsiniz. Bu ayarı seçtikten bir kaç dakika sonra gelecek bildirim ile raporu görüntüleyebilirsiniz.

5. GPU Aşımını Ayıkla

Bu ayar ile cihazın grafik işlemcisinde zorlama olduğunda hata çıkıp çıkmayacağını görebilirsiniz. Android geliştirici seçenekleri menüsünde konumlanan bu seçenek seçildiğinde üst üste gelen ekranlar analiz edilir.

6. Masaüstü Yedekleme Şifresi

Uygulamaların yedekleme yapabilmek için sizin izninize başvurması için bu ayarı etkinleştirebilirsiniz. Geri yüklemek ve yedeklemek için şifre sorulmasını etkinleştirir.

7. Etkinlikleri Saklama

Bu ayar Geliştirici Seçeneklerinin en gereksiz seçeneği denilebilir. Bu ayar etkinleştirildiğinde ana görünümden çıktığınızda tüm uygulamalar kapatılır. Tavsiye edilmeyen bir ayardır.

8. OpenGL İzlemelerini Etkinleştirme

Normal bir kullanıcının ihtiyacı olmayacak bu ayar ile OpenGL'in hataları denetlenir ve raporlama dosyası oluşturularak kullanıcıya sunulur.

9. 4x MSAA'yı Etkinleştir

Bilgisayar oyunlarında sıkça karşılaştığımız MSAA ayarı Android telefonlarda da yer alıyor elbette. Bu ayar da aynı şekilde çalışıyor ve etkinleştirildiğinde görüntü kalitesini arttırıyor ancak performansta düşüşler yaşanıyor.

10. GPU Görüntülemeyi Zorlama

2D donanım hızlandırıcılarını etkinleştirmek için bu ayarı tercih edebilirsiniz. Çoğu zaman yararlı bir özellik gibi davranan bu ayar, bazen sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle Android geliştirici seçenekleri menüsünde bulunan bu ayarın dikkatli kullanılmasında fayda vardır.

11. RTL Yerleşimini Zorlama

Hayatınızda farklılık istiyorsanız ve biraz da eğlenmek istiyorsanız bu tam size göre. Bu ayar seçildiğinde ekrandaki yazılar ve menüler sağdan sola hizalanır.

12. Uyanık Kal Modu

Adından da anlaşıldığı üzere bu ayar ile telefonun ekranı hiç kapanmıyor. Şarj olurken ya da normal kullanımda ekran sürekli açık kalıyor.

13. İşaretçi Konumunu Gösterme

Ekranda dokunduğunuz yerin koordinat bilgisini almak için bu ayarı etkinleştirebilirsiniz.

14. Güç Menüsüne Sorun Raporlarını Dahil Etme

Telefonunuzun hata raporlarını kilit ekranında görüntülemek için bu ayarı aktifleştirmeniz gerekiyor. Android geliştirici seçenekleri menüsündeki bu ayar aktif edildiğinde kilit ekranına yeni bir seçenek getiriliyor.

15. İşlem İstatistikleri

Telefonunuzdaki uygulamaların RAM kullanımı, şarj tüketimi, CPU kullanımı gibi tüm istatistiksel bilgilerini bu menü altından görüntüleyebilirsiniz. Böylece telefonunuzun durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

16. GPU Görüntüleme Profili

Grafik işlemcinizin çalışma grafiğini ekranın bir köşesinde saydam olarak görüntülenmesini sağlar. Grafik işlemcinizin çalışmasını anlık olarak görebilirsiniz.

17. Hatası Ayıklanacak Uygulamayı Seçme

Adından da anlaşıldığı gibi hatası ayıklanacak bir uygulama olduğunu düşünüyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. Genellikle bu menüye ihtiyaç duymuyorsunuz.

18. USB Yapılandırması

Android geliştirici seçenekleri menüsünde USB yapılandırması ayarı da bulunmaktadır. Telefonunuzu USB kablo ile bilgisayara bağladığınızda gerçekleşecek olayları bu ayar ile kontrol edebilirsiniz.

19. Çalışma Zamanını Seçme

Android kullanıcılarına sunulan iki farklı çalışma zamanı arasında geçiş yapmak için bu ayarı kullanabilirsiniz. Dalvik ve ART derleyicilerinin yer aldığı bu menüde dilediğinizi seçerek telefonunuzu ayarlayabilirsiniz.

20. Tüm ANR'leri Gösterme

Uzun süre yanıt vermeyen uygulamaların hata mesajlarını ekranda görüntülemek için bu ayarı aktif edebilirsiniz.

21. CPU Kullanımını Gösterme

Ekranın sağ üst köşesine yerleşen ufak bir ekranda işlemcinin çalışma aralığını ve temposunu istatistiksel olarak görebilmenizi sağlıyor.

22. GPU Görüntü Güncellemelerini Gösterme

Grafik işlemciden yararlanılarak oluşturulan görüntüler kırmızı renk ile belirgin hale getirilir. Pek işinize yarayacak bir özellik olduğu söylenemez.

23. Donanım Katmanı Güncellemelerini Gösterme

Donanım katmanları güncellendiğinde bilginiz olsun istiyorsanız bu ayarı tercih edebilirsiniz. Yeşil olarak yanıp sönen ekranda güncellemeler size bildirilir.

24. Yerleşim Planı Sınırlarını Gösterme

Ekranda yer alan butonların, yazıların ve diğer tüm dokunulabilir objelerin kapladığı yer sert çizgiler ile belirlenir ve kullanıcıya gösterilir. Ekranda dokunulması gereken yerleri bu ayar ile görebilirsiniz.

25. Ekran Güncellemelerini Gösterme

Ekranın tamamında her hangi bir şey değiştiği zaman ekranın yanıp sönmesini sağlayan bu ayar pek işinize yarayacak bir özellik gibi görünmüyor. Ancak meraklısıysanız bu ayarı dilediğiniz gibi açabilirsiniz.

26. Dokunmaları Gösterme

Ekranın herhangi bir yerine dokunduğunuzda ufak bir yuvarlak ile dokunma bölgesini belirgin hale getirebilirsiniz. Özellikle telefonun ekran videosunu çekerken işe yarar bir özellik olarak kullanılıyor.

27. İkincil Ekranları Simüle Etme

Özellikle geliştiriciler için biçilmiş kaftan bir ayar olan bu seçenek, seçilen herhangi bir çözünürlükteki ekranın saydam olarak görüntülenmesini sağlıyor. Ekranda görüntülenen ikinci ekranı dilediğiniz gibi sürükleyebiliyorsunuz.

28. Sınırlı Mod

Android geliştirici seçenekleri menüsünde bulunan bu ayar ile uygulamalara sınırlandırma getirebiliyor ve uzun süre işlem yapan uygulamaları tespit edebiliyorsunuz. Bu ayar aktif olduğunda eğer bir uygulama uzun süre işlem yapıyorsa ekran yanıp söner.

29. Geçiş Animasyonu Ölçeği

Menüler arasında gerçekleşen geçiş animasyonlarının hızını bu ayar ile değiştirebilirsiniz. Oldukça kolay bir kullanımı bulunan bu ayarda süreyi düşürdükçe daha hızlı bir kullanım elde ediyorsunuz.

30. USB Hata Ayıklama

Geliştirici Seçeneklerinin en çok kullanılan ayarı USB Hata Ayıklamadır desek yanlış söylemiş olmayız her halde. Tüm Android kullanıcılarının bildiği bu ayar ile telefonu USB aygıtı gibi PC'ye bağlamaya yarıyor.

31. Uygulamaları USB ile Doğrulama

Sahte konumlarla yüklenen uygulamaları denetlemek için bu ayarı aktif etmekte fayda var. Güvenliği ön plana çıkaran bu ayarı mutlaka aktifleştirin.

32. Hata Ayıklayıcıyı Bekleme

Hata ayıklamak için uygulama seçtiğinizde işlem bitene kadar beklemek için bu ayarı aktif edebilirsiniz. İşlem tamamlanana kadar ekran gri olarak görünür. Genellikle kullanılmayan bir ayardır.

33. Pencere Animasyon Ayarı

Pencerelerin açılma ve kapanma süresini bu ayar ile kontrol edebilirsiniz. Ayara tıkladığınızda karşınıza çıkan ekrandan süreyi seçebilirsiniz.

Bu yazıda Android geliştirici seçenekleri menüsüne nasıl ulaşabileceğiniz ve bu menünün ne işe yaradığını en basit yoluyla sizlere aktardık. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.