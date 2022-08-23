Android için Akaryakıt İstasyonu Uygulamaları

Trafiğe çıktığımızda benzin, mazot veya otogaz gibi yakıt ihtiyaçlarımızı genellikle her zaman uğradığımız akaryakıt istasyonundan karşılarız fakat iş şehir dışına seyahate çıktığımızda değişebiliyor. Peki, Android cihazda kullanılabilecek akaryakıt istasyonu uygulamaları neler?

Tanımadığımız bir yerde her zaman kullandığımız benzin istasyonunu bualbilmek problem olabiliyor. Bir benzin istasyonu bulabilmek için adres aramakla uğraşarak daha fazla yakıt tüketebiliyoruz ve zaman kaybedebiliyoruz. İşte bu gibi dertleri çözebilmek için teknolojiden faydalanabiliriz.

Bu yazımızda listeleyeceğimiz Android uygulamaları aracınızın yakıt ihtiyacını giderebilmeniz için size kolaylık sağlayacak. Yazımızda bu uygulamalara kısaca göz atacağız ve özelliklerine değineceğiz.

Akaryakıt İstasyonu Uygulamaları Listesi

Shell

Opet

Petrol Ofisi

Club TotalEenergies

Shell

Shell Information Technology International B.V. tarafından sunulan Shell, çok başarılı bir arayüze sahip. Uygulama, sahip olduğu başarılı arayüz sayesinde kullanıcılara çok kolay bir kullanım sunuyor. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulama sayesinde Shell'in kampanyalarından ve size özel tekliflerini görebilirsiniz.

Shell ClubSmart hesabınızdan daha fazla yararlanabilirsiniz. Uygulama üzerinden puan bakiyenizi ve işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca size en yakın Shell istasyonlarını görebilir ve hatta bu istasyonlara yol tarifi de alabilirsiniz.

Opet

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan ve bu sayede çok basit bir kullanım sunan Opet uygulamasında çeşitli özellikler yer alıyor. Ultrateslim ile Ultramarket siparişi verebilmeniz mümkün. İster araca teslim isterseniz markette teslim seçeneği ile siparişlerinizi temassız ödeme ile alabilirsiniz.

Ultratemiz sayesinde aracınızın iç ve dış temizliğini temassız ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamada ayrıca Akıllı Kampanya Sistemi de mevcut. Bu sisteme katılabilir ve size özel tanımlanan kampanyanın ne olduğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunun yanı sıra tüm Opet kampanyalarını da öğrenebilirsiniz.

Petrol Ofisi

Size özel kampanyaları görüntüleyebilmenize imkân tanıyan Petrol Ofisi uygulamasında Mobil Öde-Geç isimli özellik yer alıyor. Bu özellik sayesinde aracınızdan inmeden ödemeyi çok basit ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ödeme işlemi, hesabınıza tanımladığınız kredi kartı ile gerçekleşir.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulamada Petrol Ofisi'ni çok pratik bir şekilde filtreleyebilir ve görüntüleyebilir ve rota oluşturabilirsiniz. Böylece çok rahat bir şekilde akaryakıt istasyonunu bulabilirsiniz.

Club TotalEenergies

Birbirinden özel kampanyalardan faydalanabilmenize olanak tanıyan Club TotalEenergies uygulaması üzerinden yakıt alımlarınız ve kampanyalardan kazandığınız puanlarınızı takip edebilirsiniz. Uygulama sayesinde size en yakın konumda olan Total istasyonlarını çok basit bir şekilde bulabilirsiniz.

Uygulamada ayrıca yol tarifi özelliği mevcut. Bu sayede yol tarifi oluşturabilirsiniz. Club TotalEenergies üzerinden aylık yakıt tüketiminizi de takip edebilirsiniz. Uygulamadan aracınız ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca çeşitli hatırlatmalar tanımlayabilmeniz mümkün. Yolculukta ne kadar yakıt tüketeceğinizi de planlayabilirsiniz.

Bu yazıda Android işletim sistemine sahip olan cihazlar üzerinden kullanabileceğiniz akaryakıt istasyonlarının uygulamalarını bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri listemize de göz atabilirsiniz.