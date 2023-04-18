Telefonunuzda oynayabileceğiniz sakin ve rahatlatıcı bir oyun mu arıyorsunuz? Townscaper APK indirin ve kendinizi oyunun akışına bırakın.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Townscaper APK son derece hoş görselliğe sahip olan bir şehir kurma oyunudur. Eğer arkanıza yaslanıp sakin bir oyun oynamak istiyorsanız telefonunuza Townscaper APK yükleyebilirsiniz.

İlk kez 2020 yılında piyasaya sürülen Townscaper, PC ve Mac için çıkış yapmıştı. 2021 yılında Nintendo Switch ve mobil cihazlara gelince bu durum oyuncular tarafından son derece olumlu karşılandı. Mobil cihazlarda oynaması çok daha keyifli olan Townscaper adeta bu aygıtlarda oynamak için tasarlanmış diyebiliriz.

Townscaper APK İndir

Geliştiricilere göre Townscaper APK bir oyundan ziyade daha çok bir oyuncak gibi. Bu ifadeyi daha geniş bir şekilde şöyle izah edebiliriz:

Townscaper APK’da skor, düşman, popülasyon, görev, amaç, hedef, kaynak toplama gibi bileşenler bulunmuyor. Tıpkı Lego oynarmış gibi oynayabileceğiniz bu oyun tamamen size keyifli vakit geçirmek için tasarlanmış.

Townscaper Oyna

Townscaper oynamak isteyenler oyunu çok hızlı bir şekilde kavrayabilirler. Tek yapmanız gereken binalar dikmek. Basit kontrol mekaniklerine sahip bu oyunu çok hızlı bir şekilde kavrayıp oynayabileceksiniz.

Eğer şehir kurma oyunlarını seviyorsanız ancak zorlu, mücadeleci, karmaşık ve sizi uğraştıran bir oyundan ziyade Townscaper APK gibi son derece sakin bir yapım arıyorsanız hemen bu oyunu deneyimleyin. Android başta olmak üzere pek çok platforma oynayabileceğiniz Townscaper’ı ücretsiz bir şekilde deneyimlemek istiyorsanız Townscaper APK indirebilirsiniz.