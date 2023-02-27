Frozen City APK, buzul çağına girilen dünyada harika grafiklerle geliştirilmiş bir şehir kurma simülasyon oyunudur.

Yusuf Ekrem - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Frozen City APK oyununda soğukların yeniden dünyaya hakim olduğu bir evrende halen hayatın devam ettiği bir şehri kurtarmaya çalışıyoruz. Oyundaki temel amaç öncelikle hayatta kalmak ve sonrasında şehri doğru materyallerle kurmak. Frozen City evreninde grafiklere ve atmosferi yansıtan ses efektlerine yer verilmiş. Bunların yanında dünyanın keşfedilebildiği görevler ve boss mücadeleleri oyuna eklendi. Frozen City’e şehir kurarken bir yandan karakter seçebilir ve bu karakterleri ekipmanlarla donatabilirsiniz.

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Dünyanın dondurucu soğuklarla mücadele ettiği Frozen City evreninde insanların yaşadığı son şehrin yöneticisi olabilirsiniz. Kaynakların büyük önem arz ettiği oyunda şehirle birlikte toplumu da yeniden inşa edersiniz. Kaynakları işlemek için iyi işçiler gerekir. Şehirde yaşayan en iyi işçiler kaynakları işleme konusunda uzmandır. Vahşi doğayı inceleyin, çevrenizdeki yerleri keşfedin ve hayatta kalmayı unutmayın.

Şehirde toplanan insanlar ihtiyaçları karşılanmazsa huzursuzluk çıkarabilir. Hammaddeler gerekli ürünlere dönüştürülerek toplumun ihtiyaçları karşılanabilir. Bunun için doğru seçim yapmak gerekir. Şehirdeki herkesi arkanızda toplarsanız buzul çağındaki bu evrende şehrinizi büyütebilirsiniz.

Frozen City Özellikleri

Hayatta kalmak için tüm imkanların seferber edildiği Frozen City’de şehirdeki işleyişi belirleyen en önemli etken insan gücüdür. Frozen City Mod APK ile oyundaki farklı görevler yapılabilir. Modlar şehirlerin gelişimine etkide bulunan özelliklere sahip.

Şehirler donmakta olan yerlere kurulmuştur. Bu yüzden yaşayan insanlar arasında keşif ekipleri kurulabilir. Macerayı seven keşif ekipleri şehre katkı sağlayacak malzeme ve insan gücünü bulmada ustadır. Frozen City APK’nın dikkat çeken en belirgin özellikleri şunlardır: