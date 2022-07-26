VidMate APK, Android için ücretsiz müzik, video, film indirme ve canlı tv izleme uygulaması.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

VidMate APK, Android telefonunuzda müzik, video, film indirme ve canlı tv izleme için kullanabileceğiniz tamamen ücretsiz bir uygulama. Ücretsiz olarak Android platformunda kullanıcılara sunulan VidMate apk indir sayesinde dilediğiniz müziği ya da videoyu indirebilecek ve dilediğiniz her an ulaşabileceksiniz. İngilizce dil desteğine sahip olan başarılı uygulama sayesinde, 200'den fazla televizyon kanalına da ücretsiz olarak erişebilecek ve dilediğiniz zaman izleyebileceksiniz. Milyonlarca yüksek kaliteli şarkı ve video indirebileceğiniz uygulama sayesinde,

VidMate APK Özellikleri

Sınırsız film indirme

Canlı TV izleme (200’den fazla yabancı kanal)

Milyonlarca yüksek kalitede şarkı ve albümü ücretsiz indirme

Yüksek hızda indirme

Kullanımı kolay, kullanıcı dostu arayüz

Milyonlarca yüksek kalitede şarkı ve albümleri indirmekten 200’den fazla tv kanalını canlı olarak izlemeye, Bollywood, Hollywood, Kollywood ve diğer filmleri ücretsiz olarak indirmekten Facebook videolarını indirmeye her şeyi yapabiliyorsunuz VidMate. APK kurulum dosyasını indirdikten sonra klasik yükleme işleminin ardından popüler video izleme sitelerinin kısayollarını içeren arayüzle karşılaşıyorsunuz. Uygulamanın arayüzü YouTube’a oldukça benziyor. Ana ekran sekmesinde öne çıkan videolar, filmler, müzikler, video klipler gösteriliyor. Hemen aşağısında sık kullanılan sosyal ağlar listeleniyor. Videoları dilediğiniz format ve çözünürlükte indirebiliyorsunuz. Yalnız indirdiğiniz videoları sadece uygulama içerisinden görüntüleyebiliyorsunuz.

Uygulamanın indirme ayarlarına da bakmanızı tavsiye ederim. Zira; ağ bağlantısı kesilip geldiğinde indirmenin otomatik sürdürülmesinden videoların altyazılarıyla birlikte indirilmesine, altyazı dilini ayarlamaktan indirme hızını belirlemeye birçok ayar var. Uygulamanın geliştiricilerine göre Vidmate, aynı bağlantı hızıyla benzer uygulamalardan yüzde 200’e kadar daha hızlı indirme sunuyor.

VidMate APK İndir

Android akıllı telefon ve tabletler de indirilip kullanılabilen VidMate apk indir İngilizce olarak kullanıulıyor. Oldukça kullanımı kolay bir yardımcı araç olarak adından söz ettiren uygulama, kullanıcı dostu arayüze sahip. Farklı müzik türlerine en hızlı şekilde ulaşma fırsatı veren uygulama, Google Play üzerinde milyolarca kez indirildi. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.