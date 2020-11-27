Söz konusu şirket Apple olduğunda dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara, akıllı saatlerden aksesuarlara kadar oldukça geniş bir ürün grubundan bahsetmiş oluyoruz. Günümüzün en değerli şirketi olan Apple, tüm bu kaynaklarına karşın zaman zaman ciddi başarısızlıklarla karşımıza çıkabiliyor. Bu listemizde Apple'ın en kötü tasarım hataları ile karşınızdayız!

Apple'ın En Kötü Tasarımları

Milyarlarca dolarlık bir şirket olmak, her şeyi en iyisi olarak yapabileceğiniz anlamına gelmez. Bu listemizde Apple'ın geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde hayatımıza dahil ettiği, düşüncede güzel ancak kullanımda ve ergonomide bir o kadar kötü olan bazı ürünlere yakından değineceğiz.

1- Apple Pencil

Açık bir şekilde konuşmak gerekirse söz konusu şey bir tablet kalemi olduğunda, hitap ettiğiniz kitle pek de geniş değildir. Yine de Apple Pencil harika bir ürün gibi gözüküyor. Özellikle dijital sanatlara meraklı olanlar, tasarımcılar, sanatçılar, öğrenciler ya da not alan herkes için.

Yine de bir nokta hariç.

Hemen yukarıdaki görselde de gördüğünüz gibi Apple Pencil'ın ilk jenerasyonunu şarj etmek için arkasında bulunan kapağı çıkartmanız ve ek dönüştürücüsünü takarak kabloya bağlamanız gerekiyor. Bu da yanınızda tutmanız ve yanınızda taşırken kaybetmemeniz gereken başka bir aksesuar anlamına geliyor.

Apple, bunu yapmak istemezseniz aynı saçmalıkta başka bir alternatif sunuyor: Onu iPad'e takabilirsiniz.

Peki ama sadece ucu tablete giren ve en hassas bir dokunuşta ucunu tabletin içinde bırakıp kırılabilecek bir kalemi neden iPad'e takayım ki?

Açık bir şekilde konuşmak gerekirse bu sorun, gerçek bir sorun. Apple, işin önemli bir kısmını tasarlamış ve yolun geri kalan kısmını es geçmiş. Açıkçası neredeyse bin liraya satılan bir kalem tasarlıyorsanız ve satıyorsanız, tüm alanların mantıklı şekilde düşünülmesi gerekir. Aynı şey, listenin geri kalan üyeleri için de geçerli.

2- Smart Battery Case

Aslında bataryalı kılıflar önemsiz bir detay gibi gözüküyor olabilir ancak sonuç olarak onları akıllı telefonunuza takacaksınız. Apple'ın onu şık ve çarpıcı bir hale getireceğini düşünürdünüz ama hayır, sonuç tam bir facia. Ülkemizde 1.299 TL fiyat etiketi ile satılan bu bataryalı kılıf, şirketin bugüne kadar ürettiği en çirkin şeylerden birisi olabilir.

Sonuç olarak pek çok kişi iPhone'u tasarımı için kullanıyor ancak siz gidip ona garip şekilli, masada düz dahi duramayacak şekilde tasarlanmış bir kılıf çıkartıyorsunuz.

İyi de neden?

Smart Battery Case fiyatından aldanamayacağınız ölçüde küçük bataryası, garip şekli ve kaba yapısı ile listemizde yer almayı hak ediyor.

Sonuç olarak milyarlarca dolarlık değere, geniş mühendis ekibine ve başarılı tasarım kadrosuna paralel bir yolda Apple'ın düz görünmesine rağmen benzersiz bir pil ömrü sunan, şık bir bataryalı kılıf yapabileceğini düşünürdünüz. Yine de, işte buradayız.

3- Butterfly Keyboard

Şirketin ısrarlı bir şekilde kullanmaya devam ettiği, kullanıcıları adeta tınlamadığı başarısızlıklarından birisi de Butterfly Keyboard olarak öne çıkıyor. MacBook Air ve MacBook Pro kullanıcıları bu klavyeyi takılmalar, teklemeler ve algılamama sorunları ile yakından tanıyor.

Uzun bir süre boyunca şikayetleri tınlamayan şirket, sonunda bu klavyeden vazgeçme kararı aldı.

Peki ama neden beklediniz ki?

Apple'ın MacBook modellerini inceltmek, klavyeyi 'daha sessiz' hale getirmek ve yazım deneyimini kolaylaştırmak amacı ile lanse ettiği bu klavye ne yazık ki beklentileri karşılamadı ve dünya çapında bir fiyasko olarak kabul edildi. Şu sıralar, yeni modellerde bu alışkanlıktan vazgeçildiğini görmeye başladık.

4- Apple Magic Mouse 2

Mouse kullanmayı sever misiniz? Özellikle ayrıntılı işlemlerde fareler, bizlere pek çok kolaylık sağlar. Peki ama Magic Mouse 2'yi hiç denediniz mi? Eğer cevabınız hayır ise, sizi denememeye davet ediyoruz. Oldukça garip tasarımı ve ince yapısı ile her yerde kolaylıkla taşıyabileceğiniz bu ürün, ele oturma ve ergonomi açısından tam bir başarısızlık örneği sayılabilir.

Eğer uzun parmaklara sahip birisi iseniz ve onu kullanmak istiyorsanız, parmaklarınızı garip bir şekle sokmanız ve cihazı yine garip bir şekilde kavramanız gerekir.

Nitekim internette bu mouse için satılan pek çok kavrayıcının, yükselticinin ve benzeri aksesuarın olduğunu görüyoruz. Başarılı bir mouse için neden böyle şeylere ihtiyaç duyulsun ki? Ayrıca modelin kablosuz tıklama gecikmesi ve kötü sensör performansı da cabası.

Apple'ın son zamanlarda attığı adımlarla birlikte, Steve Jobs döneminden kalma tutkunun kaybedildiğini anlıyoruz. Apple artık yeni ürünlerinde "İşte yeni bir ürün, bazı ciddi tasarım sorunları ve kusurları var. Ancak Apple tarafından yapıldığı için satın alacağınızı düşünüyoruz." benzeri bir yol izliyor.

Peki siz bu listede yer alan ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu listeye eklenebilecek başka ürünler de var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.