iPhone Hileleri: iPhone ile Yapabileceğiniz Her Şey!

iPhone kullanıcıları cihazlarını keşfetmeye bayılıyorlar. Pek çok kişi iPhone satın aldıktan sonra telefonda neler yapabileceklerine bakıyorlar. Pek çok iPhone özelliği insanlar tarafından bilinse de bilmediğiniz pek çok iPhone hilesi de bulunuyor. Tecrübeli kullanıcılar arasında bilinen bu iPhone hileleri günlük hayatınızı kolaylaştıracak ve size hız kazandıracak.

En İyi iPhone Hileleri

3 parmak ile geri alma

Bilimsel hesap makinesi kullanma

Fotoğrafların formatını değiştirmek

Müzik çalarken video çekmek

Bilinmeyen numaraları sessize almak

Kamera flaşını bildirim olarak kullanmak

Fotoğrafları indirmeden yollamak

3 Parmak ile Geri Alma

iPhone’da sildiğiniz herhangibir şeyi 3 parmak özelliği ile geri alabileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin bir fotoğrafı sildiniz ve bu işlemi geri mi almak istiyorsunuz? Sağdan sola doğru 3 parmağınız ile ekranı kaydırdığınızda son yaptığınız işlemi geri almanız mümkün. 3 parmağınızı ekranda kaydırın ve sildiğiniz fotoğraflar hemen geri gelsin.

Aynı şekilde bir mesaj yazdığınız zaman da 3 parmağınızı kullanarak sildiğiniz metni geri getirebilirsiniz. Oldukça kullanışlı ve pratik bir iPhone hilesi.

Bilimsel Hesap Makinesi Kullanma

Hepimiz iPhone’da öyle ya da böyle bir şekilde hesap makinesini kullanmak durumunda kalıyoruz. Peki logaritma ya da karekök hesaplamak istiyorsak ne yapacağız? Çözüm çok basit. Telefonu yan çevirin ve bilimsel hesap makinesi moduna geçiş yapın.

Bu yöntemi kullanarak pek çok farklı matematiksel işlemi yapmanız mümkün. Eğer öğrenciyseniz, mühendislik yapıyorsanız ya da matematik ile yakından ilgileniyorsanız bu özelliklere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Fotoğrafların Formatını Değiştirmek

iPhone kullanırken fotoğrafların formatını değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Hiçbir çevrimiçi dönüştürücüye ihtiyacınız olmadan bunu yapabilirsiniz.

Dilediğiniz fotoğrafı ya da fotoğrafları seçin.

Üç noktaya dokunun.

Açılan pencerede “Görüntüyü Dönüştür” seçeneğine dokunun.

Açılan yeni pencerede JPEG, PNG ya da HEIF formatlarından birini seçin.

İlgili fotoğraflar çok kısa bir süre içerisinde belirtmiş olduğunuz formata dönüşecektir. Format değiştirmek son derece pratik ve işlevsel bir iPhone hilesidir diyebiliriz.

Müzik Çalarken Video Çekmek

Bilindiği üzere video kaydına başladığınız anda müzik durur. Müzik ile birlikte video çekmek için farklı bir yöntem denemelisiniz. Müziği durdurmadan iPhone’da video çekmek için şu yöntemi kullanabilirsiniz:

Dilediğiniz bir müziği açın. Arından kamerayı açın. Video bölümüne değil de fotoğraf kısmını açın. Fotoğraf çekmek için ortadaki tuşa basın ancak elinizi çekmeden sağa kaydırın. Böylece video modu aktif olmuş olacak. Bu yöntemle de müziğiniz kapanmayacak.

Tik-Tok ya da Reels videosu çekmek için son derece faydalı bir iPhone hilesi olan bu yöntem ile videolarınızda artık istediğiniz müziği direkt olarak koyabileceksiniz.

Bilinmeyen Numaraları Sessize Almak

Sürekli rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler tarafından aranıyorsanız ve bu durum sizi artık rahatsız ediyorsa yapabileceğiniz bir yöntem var. Hem de çok basit bir şekilde bunu yapabilirsiniz.

Sırasıyla Ayarlar > Telefon > Bilinmeyenleri Sessize Al şeklinde ilerleyerek açılan ekrandaki tuşu sağa çekin ve Bilinmeyenleri Sessize Al modunu aktif edin. Böylelikle sizin rehberinizde bulunmayan numaralar sizi aradığında sessize alır, engellemez.

Kamera Flaşını Bildirim Olarak Kullanma

Çevredeki pek çok insanı rahatsız edebilecek bir özellik ancak bildirimlerden haberdar olmanın belki de en iyi yollarından biri de kamera flaşını bildirim olarak kullanmaktır. Bu özelliği dilerseniz sessizdeyken ya da titreşimdeyken çalışacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Fotoğrafları İndirmeden Yollamak

iPhone hilelerinden biri de fotoğrafları indirmeden direkt olarak alıcıya yollamaktır. Bu yöntemi kullanarak telefonunuzda gereksiz görsellerin birikmesini önleyebilir, çok daha hızlı ve zahmetsiz bir şekilde fotoğraf gönderebilirsiniz.

Yapmanz gerekenler çok basit. Fotoğrafların üzerine gelerek direkt seçin, iMessage ya da WhatsApp üzerinden yollayın. Oldukça basit ve kullanışlı

Bonus: iPhone Logosunu Gizli Düğme Olarak Kullanma

Aşağıdaki bağlantıya giderek siz de en havalı iPhone hilelerinden biri olan Apple logosunu gizli düğme olarak kullanma hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

iPhone hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori iPhone hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.