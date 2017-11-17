iPhone X Sorunları ve Çözümleri

iPhone X, Türkiye’e 6099 TL başlangıç fiyatıyla 24 Kasım’da satışa sunuluyor. Apple’ın 10. yıl özel telefonunu satın almayı düşünüyorsanız öncelikle bu blog yazımıza göz atmanızı öneririz. Köşelerden geçen yeşil çizgiler, sarımsı tonda ekran, soğuk havada tepki vermeme, cızırtı - hoparlör sorunu gibi ciddi problemlerle birlikte gelen cihazın önemli tüm sorunlarını bu yazıda topladık.

iPhone’un 10. yıl dönümüne özel hazırlanan iPhone X, tanıtıldığı günden bu yana gündemde. Ekranın üst tarafındaki çentiği (Kullanıcılar o kadar rahatsız ki notch remover adı altında çentiği gizlemeye yönelik uygulamalar geliştirdi. Daha da ilginci Apple’ın bu uygulamalara izin vermesi), yüksek fiyatı (Sadece Türkiye’de değil, Amerika’da da 1000 dolar + vergilerle pahalı bir cihaz.), hepsinden önemlisi sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Elbette hiçbir akıllı telefon kusursuz değil ancak Türkiye’de 6099 TL, Amerika’da 1000 Dolar (+ vergiler) başlangıç fiyatıyla satılan bir telefonda gün geçmiyor ki yeni bir sorun çıkmaması. Üzücü tarafı; iPhone X kullanıcılarının farklı platformlarda dile getirdikleri sorunların çoğunluğunun donanımsal olması ve cihazın belli bir süre kullanımından sonra görülebilmesi. Bu yazıda iPhone X’u henüz satın almamış kullanıcılar için cihazın - kronik mi denir - üzen birkaç sorunundan bahsedeceğiz. Lafı daha da uzatmadan fotoğraflı olarak sosyal mecralardan paylaşılan iPhone X sorunlarına geçiyorum.

iPhone X Ekranında Yeşil Çizgiler (Green Lines):

iPhone X’u diğer iPhone’lardan ayıran en önemli özellik; elbette OLED ekranı. Siyah arka planda gözükmeyen ancak açık renkte göze takılan yukarıdaki çentiği saymazsak neredeyse çerçevesiz ekranı muhteşem görünüyor. Cihazı tercih etme sebeplerinden biri olarak göstereceğimiz OLED ekranın sorunları da yok değil. Farklı ülke ve bölgelerden satın alınan iPhone X’ların çoğunda ekranın yan taraflarında boydan boya yeşil bir çizgi görünüyor. İşin ilginç yanı, oldukça belli olan bu çizgileri cihazı ilk açtığınızda görmüyorsunuz. Belli bir kullanım süresinden sonra (normal kullanım) kendilerini gösteriliyorlar. Bu, tamamen donanımsal bir sorun ve Apple’dan ücretsiz değişim alıyorsunuz. Öte yandan söz konusu sorun tüm iPhone X’larda görülmüyor. Eğer cihazınızda böyle bir sorunla karşılaşırsanız Apple Destek uygulaması üzerinden randevunuzu alın veya doğrudan Apple Yetkili Servisi’ne gidin.

iPhone X Soğuk Havada Tepkisiz Kalıyor:

iPhone X kullanıcılarının şikayet ettiği sorunlardan birisi de; cihazın soğuk havada belli bir süreliğine de olsa tepki vermemesi. iPhone’ların çok sıcak havalarda bir süre kullanılmadığını biliyoruz ve hepimiz bu sorunda ekranın ortasında çıkan o sıcaklık simgesi ile karşılaşmıştır. iPhone X’da da benzer bir sorun var. Bulunduğunuz yer sıcak, dışarısı aşırı soğuksa cihaz adeta sapıtıyor; geçici olarak kullanamıyorsunuz. Ani hava değişiminden etkilenen iPhone X’un bu sorunu çok şükür ki donanımsal değil. iOS 11.1.2 yazılım güncellemesi ile çözüldü.

iPhone X Sarımsı Ekran (Yellowish Tint) Sorunu:

Sadece iPhone X’da değil, eski modellerde de görülen (bazılarında) sarımsı ekran sorunu devam ediyor. iPhone X’unuzun ekranı sarımsı tonda ise True Tone seçeneği kapatarak sorunu kendi başınıza hızlıca çözebilirsiniz. 9.7 inç iPad Pro ile tanıştığımız, renk sıcaklığını ekranın ortamına göre dengeleyen True Tone, gözü koruma açısından faydalı bir özellik olsa da bazı kullanıcılar rahatsızlık duyabiliyor. Öte yandan sadece bu sorundan ötürü cihazınızı Apple’a göndermeyin; olumsuz yanıt alırsınız. Çünkü Apple’a göre OLED ekranlarda renk ve tonlarda küçük farklılıkların olması normal bir durum. Apple Destek sayfasında geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.

iPhone X Face ID Çalışmıyor:

iPhone X ile birlikte hayatımıza giren, muhtemelen 2018 iPhone ve iPad modellerinde de göreceğimiz Face ID, cihazın en önemli özelliği ve tek güvenlik sistemi; oldukça iyi çalışıyor. Hatta şu anda yüz tanıma güvenliğini kullanan telefonlar arasında en kararlı çalışanı. İkizler, özel maskeler, çocuklar dışında aşılması da güç. Yüzün haritasını çıkaran bu sistemi harekete geçiren sensör, bildiğiniz üzere cihazın beğenmediğimiz çentiğinin olduğu kısımda. Olur da iPhone X’u yüksek bir yerden, sağlam düşürürseniz Face ID ile veda edebilirsiniz. Bu yüzden cihazın arkası için sağladığınız korumayı öne de sağlamanız önemli. Face ID modülünün zarar görmesi durumunda yapacağınız ilk şey elbette Apple Destek uygulamasını açıp uzmanlara sıkıntıyı anlatmak.

iPhone X Hoparlörlerinden Cızırtı Geliyor

iPhone X’da müzik dinlerken veya video izlerken sesi maksimum seviyeye çekmemenizi öneririz. Aksi halde aramalar, müzik, video, alarm, zil sesleri dahil ses çaldığı vakit rahatsız edici bir cızırtı ile karşılaşabilirsiniz. Cihazın hoparlörlerinden yüksek seste gelen cızırtı ve anlamsız sesleri ile karşılaşan iPhone X kullanıcılarının azınlıkta olduğunu belirtmekte fayda var. Apple, bu sorunla karşılaşan kullanıcıların cihazlarını değiştiriyor. Bu yüzden olur da hoparlörlerden ilginç sesler duyarsanız yazılım güncellemesinin gelmesini beklemeyin, Apple Destek üzerinden randevunuzu alın.

iPhone X Çentik (Notch):

iPhone X’un çentiği çoğu kullanıcı için başka cihaza hatta platforma geçiş sebebi oldu. Yazının başında da söylediğim gibi siyah arka plan olduğu vakit kaybolan ancak koyu temalı bir uygulama açmadığınızda veya galeriye girdiğinizde direkt gözünüze çarpan o çentik (notch) için yapacağınız tek şey; iPhone X için özel tasarlanmış duvar kağıtlarından kullanmak. Apple, günün birinde beklenen koyu temayı aktif ederse çentikle hiçbir yerde karşılaşmayacağız. Unutmadan, App Store’da onaydan geçmiş birkaç tane çentik kapattığını iddia eden uygulama mevcut. Onlara boşuna para vermeyin.