Apple'ın Popüler Jailbreak Tweak'lerinden Aldığı iOS 14 Özellikleri

iOS 14 ile Apple’dan hiç beklemediğimiz, sürpriz birçok yenilik geldi. iOS14/iPadOS 14 ile gelen yeniliklere baktığımızda, hali hazırda Android’de var olan ve Jailbreak’li iPhone’larda kullanılan özellikler olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Apple, daha gelişmiş şekilde sunsa da bu iOS 14 yeniliklerinin diğer platformlardan kopyalandığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu blog yazımızda popüler jailbreak tweak’lerinden alınan iOS 14 özelliklerine değineceğiz.

Jailbreak Tweak'lerinden Alınan iOS 14 Özellikleri

Ana Ekran Widget’ları

Widget’lar iOS veya iPad’ler için yeni bir şey değil ancak iOS 14 ve iPadOS 14, widget’larla etkileşimde bulunmanın yepyeni bir yolunu getiriyor. Yazılım güncellemesi, kullanıcıların Bugün sayfasına gitmeden farklı boyutlardaki widget’ları doğrudan Ana Ekran’a yerleştirmelerine olanak tanıyor. HSWidgets ve Velox Reloaded gibi jailbreak tweak’leri ile bu zaten yapılabiliyordu.

Resim İçinde Resim Modu

Resim içinde Resim modu iPad’de zaten mevcuttu, iOS 14 ile iPhone ve iPod Touch’lara da gelmiş oldu. Bu özellik sayesinde video izlerken mesajlaşma veya başka bir iş sürdürülebiliyor. Videonun boyutu ayarlanabildiği gibi köşeye atılabiliyor; video görünmese de ses çalmaya devam ediyor. Titan ve ipadify gibi jailbreak tweak’leri ile bu zaten yapılabiliyordu.

Ana Ekrandaki Uygulamaları Gizleme

iOS 14 ve iPadOS 14, sade ana ekran seven, dağınıklıktan hoşlanmayan kullanıcılar için ana ekrandaki uygulamaları gizleme olanağı sunuyor. Kullanıcıların bu işlemi sayfa sayfa yapmaları gerekiyor ancak yine de ana ekranı düzenli tutmanın harika bir yolu ve bu uygulamalara ihtiyaç duyduğunuzda arama yaparak kolayca ulaşabiliyorsunuz. HideYourApps gibi tweak’ler sayesinde iPhone kullanıcıları yıllardır ana ekrandaki uygulamaları gizleme özelliğini kullanıyor.

Arka Planda Video Oynatma

YouTube gibi bazı uygulamalar aylık bir ücret karşılığında arka planda video oynatmaya izin veriyor, böylece başka şeylerle uğraşırken sadece sesi dinleyebiliyorsunuz. Bu, iOS 14/iPadOS 14 ile dahili bir özellik oldu. Resim içinde Resim modu sayesinde videoyu ekranın dilediğiniz yanına gizleyip sadece sesi dinleyebiliyorsunuz. PlaybackSafari adlı popüler jailbreak tweak’i eski iOS sürümlerinde bunu yapmanıza izin veriyor.

Siri Arayüzü

iOS 14/iPadOS 14 güncellemesi ile birlikte Siri artık tam ekranı kaplamıyor. Akıllı asistanı çağırdığınızda ekranınızın alt kısmında küçük animasyonlu glif görünüyor. SmallSiri gibi jailbreak tweak’leri bunu yıllardır yapıyor.

Sabitlenen Mesajlar

iOS14 ve iPadOS 14, yeni özelliklerle yenilenmiş Mesajlar uygulamasını getiriyor. Bunlardan biri, daha kolay erişim için belirli iMessage veya SMS konuşmalarını konuşma listenizin üstüne sabitleme yeteneği. Jailbreak’li iPhone kullananlar yakın zamanda çıkan DopeConvos adlı jailbreak tweak’ini bilirler.

CarPlay Duvar Kağıdı Özgürlüğü

CarPlay uyumlu arabaya sahip olan herkes CarPlay’in duvar kağıdı seçeneği olarak çok yetersiz olduğunu bilir. Neyse ki, iOS 14 arabanızdaki CarPlay arayüzüne çok sayıda yeni duvar kağıdı seçeneği getiriyor. Canvas gibi tweak’ler film rulonuzdaki herhangi bir duvar kağıdını CarPlay duvar kağıdı olarak ayarlamanıza izin veriyor.

Kompakt Gelen Arama Arayüzü

Bir arama geldiğinde iPhone’un ekranının tamamı kaplanıyordu, iOS 14/iPadOS 14 ile bu değişti. Arama aldığınızda ekranın üst kısmında ufak bir banner çıkıyor, çağrıyı reddediyor, kabul ediyor ve kapanmasını bekliyorsunuz. Böylece telefonda/tablette yaptığınız iş bir aramayla kesintiye uğramıyor. Bu arayüz, CallBar XS ve Scorpion gibi popüler jailbreak tweak’lerinde zaten mevcuttu.

Mesaj Gruplama

Arkadaşlarınızla, sevgilinizle, ailenizle yaptığınız konuşmalar, tanıtım SMS’leri, işlem mesajları ve daha fazlasını içeren Mesajlar uygulamasına getirilen filtreleme/gruplama özelliği, karmaşıklığı ortadan kaldırıyor. Artık hiçbir mesaj birbirine karışmayacak. iOS 14/iPadOS 14 ile yeni gelen bu özellik, Groups gibi jailbreak tweak’leri ile zaten yapılabiliyordu.

Akıllı Uygulama Başlatıcı

iOS 14 ve iPadOS 14’teki önemli özelliklerinden birisi de, uygulamalarınızı kategori ve kullanıma göre düzenleyen akıllı bir uygulama başlatıcının (App Library/Uygulama Arşivi) bulunması. Apple’ın konsepti önemli ölçüde daha gelişmiş ve daha akıllı özellikler içeriyor olsa da uygulama başlatıcı fikri jailbreak topluluğunda InstaLauncher 2, Launchtron ve Rofi dahil jailbreak tweak’leri biçiminde ortaya çıkmıştı.

AirPods Düşük Pil Bildirimi

iOS ve iPadOS 14 artık AirPods veya AirPods Pro’nuzun pil seviyesinin azalması durumunda sizi uyarabiliyor. Video izlerken veya müzik dinlerken aniden kulaklığın pilinin bitmesi gibi can sıkıcı durum artık yaşanmayacak. Apple’dan beklediğimiz ancak göremediğimiz bu özellik, birkaç aydır AirPods Case Low Battery adlı tweak ile kullanılabiliyordu.

Daha Akıllı Siri

Apple, iOS ve iPadOS 14 ile Siri’yi daha da akıllı hale getirdi. Akıllı asistan artık kullanıcılara webde arama yapmayı önermek yerine daha akıllı yanıtlar veriyor. Siri’nin verdiği yanıtlar her yazılım güncellemesiyle daha iyi hale geliyor. Yalnız AssistantExtensions, Lingual, MyAssistant gibi klasik tweak’ler sayesinde akıllı asistan her zamankinden de yetenekli.

Varsayılan Uygulamaları Değiştirme

Apple, nihayet kullanıcılara varsayılan e-posta ve web tarayıcı uygulamalarını seçme şansı verdi. Diğer bir deyişle kullanıcılar artık Apple’ın Mail uygulaması ve Safari tarayıcıyı kullanmak zorunda değil. Bu, jailbreak’li iPhone kullanıcılarının Evil Scheme gibi tweak’lerle zaten yapabildiği bir şeydi.