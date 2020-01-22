Arama Motorları Tarafından Kara Listeye Alınmamak İçin Ne Yapılmalı?

Daha önce bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde önünüze kırmızı bir arka planın üzerinde "Gideceğiniz site kötü amaçlı yazılım içeriyor" şeklinde bir uyarı mesajı ile karşılaştınız mı? Bu, birçok ziyaretçinin web sitesini terk etmesi için yeterli bir nedendir ve internet kullanıcılarının hemen hemen hepsi bu uyarı ile karşılaştığında web sitesini terk etmektedir.

Bir web sitesine erişmeye çalıştığınızda önünüze bu uyarı mesajı çıkıyor ise bunun nedeni, web sitesinin Google ve diğer arama motorları tarafından kara listeye alınmasıdır. Arama motorlarının internet sitelerini kara listeye almasının nedeni, ziyaretçileri kötü amaçlı içeriklerden korumak istemesidir.

Google ve diğer arama motorları, bir web sitesini taramak için web sitesine düzenli olarak örümcekler göndermektedir. Web sitesi bir tehdit olarak kabul edilir ise web sitesi arama sonuçlarından kaldırılır. Potansiyel müşterileri yakalamak ve bir müşteriye dönüştürmek için web sitesine güvenen küçük işletmeler için bu büyük bir sorun olabilir.

Kara Listeye Alınmak Ne Anlama Geliyor?

Web sitenizde kötü amaçlı bir yazılımın olduğundan haberiniz olmasa da Google veyahut başka bir arama motoru web sitenizi işaretledikten sonra web sitenizde kötü amaçlı bir yazılımın bulunduğunu anlarsınız.

Web sitenizin Google’dan ya da başka bir arama motorunun sonuçlarından kaldırılması, insanların artık sizi bulamamasına neden olur. Web siteniz kara listeye alınınca kullanıcılar web sitenizi Google üzerinden bulamamakla kalmıyor, web sitenize doğrudan gelen kullanıcılara bu uyarı mesajı iletiliyor. Bunun satışlarınıza olan etkisini az çok tahmin edebilirsiniz. Web siteniz bu şekilde ne kadar uzun kalır ise oluşan hasarın ciddiyeti de o kadar artar.

Web sitesinin kara listeye alınması özellikle küçük işletmeler için çok büyük hasarlara yol açabilir. Örneğin, bir web sitesi kara listeye alındıktan sonra bu web sitesinin trafiğinde %50’lik bir düşüş görüldü.

Web Sitesinin Kara Listeye Girmemesi İçin Neler Yapılabilir?

Siber suçluların web sitenizde yer alan güvenlik açıklarından faydalanarak web sitenize kötü amaçlı yazılım yerleştirmemesi için öncelikle bir WAF (Web Application Firewall - Web Uygulaması Güvenlik Duvarı) kullanmalısınız. Bu, kötü amaçlı yazılımların web sitenize yerleştirilmesini engelleyecek ve kara listeye alınmanız için en önemli nedenin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

yerleştirmemesi için öncelikle bir WAF (Web Application Firewall - Web Uygulaması Güvenlik Duvarı) kullanmalısınız. Bu, kötü amaçlı yazılımların web sitenize yerleştirilmesini engelleyecek ve kara listeye alınmanız için en önemli nedenin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Web sitenizde yer alan kötü amaçlı yazılımları arama motorları tespit etmeden önce tespit edin. Kara listeye alınana kadar beklemek sizin için çok zararlı olabilir.

Dışa verilen bağlantıları çok iyi bir şekilde incelemelisiniz. Web sitenizde reklam, satış ortaklığı ya da başka bir siteye yönlendirmek için verilen tüm bağlantılar düzgün bir şekilde değerlendirilmelidir. Google, bağlantılarınızın spam web sitesine ait olduğunu fark ettiğinde kötü amaçlı içerik bulundurmasanız dahi sitenizi kara listeye alabilir.

Kara listeye alınmak küçük işletmenize kalıcı zarar verebilir ama bu konuda Google’ı suçlamamanız gerekir. Google sadece internet kullanıcılarının güvende olmasını sağlamaktadır.