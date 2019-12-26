Asgari Ücret ile Alınabilecek Akıllı Telefonlar - 2020

2020 yılına girmemize kısa bir süre kala asgari ücret belli oldu. Bu listede asgari ücret ile alınabilecek akıllı telefonları (2020) sizler için derledik.

Asgari Ücret ile Alınabilecek Akıllı Telefonlar Listesi - 2020

Yapılan resmi açıklamalara göre asgari ücret 2.324,70 TL olarak belirlendi. Bu listede bu fiyata yakın aralıktaki en iyi akıllı telefonları sizler için derledik.

Seçtiğimiz modellerin güncel fiyatları ağırlıklı olarak asgari ücretin altındaki fiyat seviyelerinde olacak. Ancak bazı ufak farklarla birlikte daha üst sınırdaki modeller de karşınıza çıkabilir. Fiyatlar hızlı bir şekilde değişebileceği için buradaki modellerin bu seviyelerde kalacağına yönelik garanti veremiyoruz. Şimdi dilerseniz listeye göz atalım.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi tarafında yapılabilecek en iyi tercihlerden birisinin geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Redmi Note 8 Pro olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü teknik detayları ve segmentinde rakipsiz kamerası ile öne çıkan Redmi Note 8 Pro yapılabilecek en iyi tercihlerden brisi.

Ekran: 6.53 inç - Full HD+ - IPS LCD - Gorilla Glass 5

Donanım: MediaTek Helio G90T - 6 GB RAM - 64 GB depolama

Kamera: (Arka) 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (Ön) 20 MP

Batarya: 4,500 mAh - 18W

Fiyat Ortalaması: 2.000 TL (64 GB)

General Mobile GM9 Pro

Şu sıralar fiyatı önemli bir düşüş gösteren GM 9 Pro, daha düşük bir bütçe ile sahip olabileceğiniz ve günlük kullanımda ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek bir model.

Ekran: 6.01 inç - FHD+ - AMOLED - Gorilla Glass 5

Donanım: Snapdragon 660 - 4 GB RAM - 64 GB depolama

Kamera: (Arka) 12 MP + 8 MP (Ön) 8 MP

Batarya: 3,800 mAh - 18W

Fiyat Ortalaması: 1.400 TL

Huawei Y9 Prime 2019 (128 GB)

Huawei de Y9 Prime 2019 modeli ile asgari ücretle alınabilecek iyi bir modeli bizlere sunuyor.

Ekran: 6.59 inç - FHD+ - IPS LCD

Donanım: Kirin 710F - 4 GB RAM - 128 GB depolama

Kamera: (Arka) 16 MP + 8 MP + 2 MP (Ön) 16 MP

Batarya: 4,000 mAh - 10W

Fiyat Ortalaması: 2.100 TL

Samsung Galaxy A50 2019

Galaxy A50 ile satış rekorları kıran Samsung orta segmentte kendisine önemli bir yer edindi. Güncel tasarım trendlerine ayak uyduran model kaliteli malzeme yapısı ve segmentine göre dikkat çeken özellikleri ile kayda değer modellerden birisi oldu.

Ekran: 6.4 inç - FHD+ - Super AMOLED - Gorilla Glass 3

Donanım: Exynos 7 Series 9610 - 6 GB RAM - 64 GB

Kamera: (Arka) 25 MP + 8 MP + 5 MP (Ön) 25 MP

Batarya: 4,000 mAh - 15W

Fiyat Ortalaması: 2.200 TL

OPPO A9 2020

Ülkemize ayak uydurma aşamasında bulunan OPPO, rekabetçi modelleri ile dikkat çekmeye başladı. A9 2020 bu fiyat aralığında tercih edebileceğiniz modellerden birisi olarak öne çıkıyor.

Ekran: 6.5 inç - HD+ - IPS LCD - Gorilla Glass 3

Donanım: Snapdragon 665 - 4 GB RAM - 128 GB depolama

Kamera: (Arka) 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (Ön) 16 MP

Batarya: 5,000 mAh - 10W

Fiyat Ortalaması: 2.200 TL