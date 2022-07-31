Astronot Olmak İçin Gerekli 5 Özellik Nedir?

Soğuk savaşın baş gösterdiği yıllarda uzay yarışıda bir o kadar önem taşımaktaydı. Amerika ve Sovyetler birliği arasında geçen bu savaş, uzay yarışınıda beraberinde getirmişti. Bu savaş döneminde birçok teknolojik gelişme olmuş ve iki ülke arasında gerginlikler sürekli devam etmekte ve soğuk savaşın sıcak çatışması Kuzey Kore ve Güney Kore savaşına kadar yol alacaktı.

Neredeyse her şeyin ilki olan Sovyetler Birliği uzay yarışında da Amerika Birleşik Devletlerinin önüne geçmiş ve 1961 yılında Sovyet kozmonot Yuri Gagarin uzaya gönderilmişti. Bu sayede yeni bir çağa adım atılmıştı. Buradaki kozmonot ismi Rusya tarafından eğitilmiş kişilere verilmektedir.

Yani ABD tarafından yetişrilmiş kişilere astronot, Rusya tarafından yetiştirilmiş kişilere kozmonot denmektedir. Yuri Gagari'nin 1 saat 48 dakika sürecek olan uzay yolculuğu Sovyetler Birliğinin uzay yarışında öne çıkarmış olsada Amerika Birleşik Devletleri Ay'a ilk insan gönderimi ile bu yarışı kazanacaktı. Kısa bir bilginin ardından astronot olmak için gerekli 5 özellik nedir? Gelin birlikte bakalım.

Astronot Olmak İçin Gerekli 5 Özellik

Uçuş süresine sahip olmak.

Diploma sahibi olmak.

Görme bozukluluğun bulunmaması.

Liderlik Özelliğinin Bulunması

Takım İçi Uyumluluk.

Uçuş Süresine Sahip Olmak

Astronotlar bir nevi uzay pilotudur ve astronot olmak için gerekli özellikler arasında tabi kide uçuş süresi bulunmaktadır. Jet uçaklarında en az 1000 saat uçuş süreniz olmadan maalesef astronot olamazsınız. Çok disiplinli ve zor olan bu mesleği olmak için bir o kadar zahmete katlanmak mecburidir.

Diploma Sahibi Olmak.

Biyoloji, mühendislik, fizik, bilgisayar bilimleri veya matematik gibi bölümlerden mezun olmak gerekir. Çünkü bu temel bilimler uzayda en çok işe yarayan ve gerekli olan bilimlerdir. Buradaki bilgisayar bilimleri Türkiye'de Bilgisayar mühendisliği olarak geçmektedir. Bilgisayar bilimi geniş bir bilim olduğundan dolayı altında birçok bilim bulunmaktadır.

Görme Bozukluluğun Bulunmaması.

Görme keskinliğinin 6/6'da olması gerekir. Öyle ki uzay gibi bir ortamda bu oldukça önemlidir. Ancak gözlük kullanmanız astronot olmanıza engel değildir. Sadece görme keskinliği testini 6/6'da olması gerektiğini unutmayın.

Liderlik Özelliğinin Bulunması

Birçok uzay filmi veya dizisinde gördüğümüz bir olay ise astronotların liderleri arasında anlaşmazlığıdır. Uzay gibi bir ortamda hiyerarşik bir yapının olması ve anlaşmazlıklar olmaması mümkün değildir. Bu nedenle astronot olmak istiyorsanız liderlik özelliğinizin bulunmasına önem vermeniz gerekmektedir.

Takım İçi Uyumluluk

Astronot olmak için en önemli özellikler arasında yer alan bir diğer özelliğimiz takım içi uyumluluktur. Öyle ki bu ortamda takım içi uyumluluk oldukça önemli bir seviyededir. Çünkü herhangi bir kriz anında takım içi anlaşmazlığın olduğu bir yerde işler, sanıldığı gibi iyi gitmeyebilir ve büyük olaylara neden olabilir. Takım oyunculuğunuz iyi değilse malesef astronot olamazsınız.

Tabi ki bu 5 özellik astronot olmak için yeterli değildir. Bunun yanında birçok özellik daha gereklidir. Fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması, gereki fiziksel özellikleri barındırmanız, dil seviyesinin yeterli düzeyde olması gibi.

Bu sebeple astronot olmak için saydığımız 5 özelliğin sizde bulunması çok önemlidir. Eğer astronot olmak istiyorsanız birçok eğitimden geçmeli ve emek harcamalısınız. Bir hayli zor ve ulaşılması kolay olmayan bu mesleğin imkansız olmadığını da belirtmek isteriz.

Bu içeriğimizde belki de küçüklüğümüzde, bize en çok hangi mesleğe sahip olmak istiyorsunuz sorusuna cevap verdiğimiz ve en çok astronot olmak istiyorum dediğimiz. Astronot olmak için gerekli 5 özellik nedir? Sizler için derledik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, astronot olmak için gerekli bu özellikleri sağlıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın. Eğer astronot nedir? Hiç bilmiyorsanız Astronot nedir, nasıl olunur, maaşı ne kadardır? Adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.