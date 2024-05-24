AYANEO Pocket Micro Özellikleri ve Fiyatı

Dünyaca ünlü marka AYANEO, şimdiye kadar oyun tutkunlarının karşısına gelişmiş donanımlara sahip üst düzeyde oyun konsollarıyla çıktı. Ancak ünlü markada son dönemde dikkat çeken retro konsol trendine ayak uydurdu.

Biz de bu rehberde şık tasarıma sahip olan markanın yakın zamanda tanıttığı oyun konsolundan bahsedeceğiz. Tüm detaylarıyla AYANEO Pocket Micro!

AYANEO Pocket Micro Özellikleri

AYANEO’nun yeni yatay retro oyun el cihazı Pocket Micro, minimalist tasarıma sahip. Çerçevesiz tam ekran olarak tasarlanan konsol, sürükleyici oyun grafikleriyle dikkat çekiyor. El konsolu, yüksek kalitede büyük ekranla kullanıcılarına sunuluyor. Bu ekran; 3,5 inç, 960 x 640 piksel çözünürlüğünde IPS LCD olarak geliştirilmiştir.

Alüminyum çerçeveli olarak tasarlanan konsolun işlemcisi çok hızlıdır. Sağlam işçilikle dizayn edilen konsol, MediaTek Helio G99 yonga setinden oluşuyor. Sahip olduğu bu yonga seti sayesinde kullanıcılarının muhteşem ve akıcı oyunlar oynamasını sağlıyor.

AYANEO, Pocket Micro’u Nintendo GameBoy Micro’dan ilham alarak tasarladı. Özellikle AYANEO Pocket Micro’a modern oyun konsollarının estetiği ve kalitesi retro formatla çok başarılı şekilde aktarılmış. Oyun tutkunları, AYANEO’nun yeni oyun konsolunda hem modern hem de nostaljik teknolojinin izlerini çok net görebilecekler.

Ayrıca AYANEO Pocket Micro, yumuşak ve yuvarlak çerçeveleri sayesinde kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunuyor. Konsolda tetik tuşları da var. Yalnız konsolun çeşitli emülatörlerle mi ya da sabit oyun listesiyle mi piyasaya çıkacağı henüz belli değil.

AYANEO Pocket Micro Fiyatı

Yüksek donanımıyla dikkatleri üzerine çeken Pocket Micro, ilerleyen zamanlarda yatay retro oyun konsolları arasında güzel bir seçenek haline gelebilir. Birinci sınıf retro oyun deneyimi sunan konsolunun tanımı 8 Mayıs’ta Remake Konferansı’nda yapıldı.

Remake Konferansı’ndaki tanıtımın ardından konsolun fiyatı ve çıkış tarihi çok merak edilmeye başladı. Ancak konsolunun piyasaya çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili detaylar henüz belli değil. AYANEO Pocket Micro fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili detaylar belli olduğunda sizi buradan bilgilendireceğiz.