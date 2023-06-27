Çevrimiçi çok oyunculu bir oyun mu arıyorsunuz? Battlefield ve Minecraft sever misiniz? o zaman mutlaka BattleBit Remastered indirin.

Kemal Tavus - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oldukça ilginç bir oyun olan BattleBit Remastered, kelimenin tam anlamıyla Minecraft ve Battlefield’ın karışımı gibi bir oyun. Aynı anda 254 oyuncuya kadar destek veren sunuculara sahip olan BattleBit Remastered erken erişim olarak çıkış yaptı ve Steam’e bomba gibi bir giriş yaptı.

Düşük poligonlu bir oyun olduğu için sisteminizin rahatlıkla çalıştırabileceği bu oyunda geliştiriciler bir FPS oyununda olması gereken her şeyi düşünmüş. Yüksek tik hızı, hile karşıtı önlemler, yüksek performans için optimize edilmiş bir oyun… Kısacası sıkı ve rekabetçi bir FPS oyuncusuysanız, özellikle de Battlefield serisini seviyorsanız BattleBit Remastered’a muhakkak bir göz atın.

Oyun adeta iyi bir Battlefield oyununun düşük poligonlu hali gibi. Yıkılabilir çevre, geniş haritalar, tanklar, helikopterler, nakliye araçları ve deniz araçları ile bir Battlefield oyununun olmazsa olmazlarıdır. BattleBit Remastered’da tüm bunlar bulunuyor ve son derece iyi bir şekilde çalışıyor.

BattleBit Remastered İndir

Hemen BattleBit Remastered indirin ve 254 kişi ile aynı haritada yarın yokmuşçasına mücadele edin. Saldırı, Sıhhiye, Mühendis, Destek ve Keşif rollerinden birini seçin ve savaş alanına dalın!

BattleBit Remastered Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (x64) - Windows 11 (x64)

: Windows 10 (x64) - Windows 11 (x64) İşlemci : Intel Core i5-2310

: Intel Core i5-2310 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : Geforce GTS 450 ya da eş değeri ya da daha iyisi

: Geforce GTS 450 ya da eş değeri ya da daha iyisi DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 2 GB kullanılabilir alan