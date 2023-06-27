BattleBit Remastered
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2000.00 MB
- Üretici SgtOkiDoki
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Çevrimiçi çok oyunculu bir oyun mu arıyorsunuz? Battlefield ve Minecraft sever misiniz? o zaman mutlaka BattleBit Remastered indirin.
Oldukça ilginç bir oyun olan BattleBit Remastered, kelimenin tam anlamıyla Minecraft ve Battlefield’ın karışımı gibi bir oyun. Aynı anda 254 oyuncuya kadar destek veren sunuculara sahip olan BattleBit Remastered erken erişim olarak çıkış yaptı ve Steam’e bomba gibi bir giriş yaptı.
Düşük poligonlu bir oyun olduğu için sisteminizin rahatlıkla çalıştırabileceği bu oyunda geliştiriciler bir FPS oyununda olması gereken her şeyi düşünmüş. Yüksek tik hızı, hile karşıtı önlemler, yüksek performans için optimize edilmiş bir oyun… Kısacası sıkı ve rekabetçi bir FPS oyuncusuysanız, özellikle de Battlefield serisini seviyorsanız BattleBit Remastered’a muhakkak bir göz atın.
Oyun adeta iyi bir Battlefield oyununun düşük poligonlu hali gibi. Yıkılabilir çevre, geniş haritalar, tanklar, helikopterler, nakliye araçları ve deniz araçları ile bir Battlefield oyununun olmazsa olmazlarıdır. BattleBit Remastered’da tüm bunlar bulunuyor ve son derece iyi bir şekilde çalışıyor.
BattleBit Remastered İndir
Hemen BattleBit Remastered indirin ve 254 kişi ile aynı haritada yarın yokmuşçasına mücadele edin. Saldırı, Sıhhiye, Mühendis, Destek ve Keşif rollerinden birini seçin ve savaş alanına dalın!
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BattleBit Remastered Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (x64) - Windows 11 (x64)
- İşlemci: Intel Core i5-2310
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Geforce GTS 450 ya da eş değeri ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Son derece optimize bir oyun
Düşük sistem gereksinimlerine sahip
Türkçe dil desteği
Atmosfer müthiş
Oynanış mekanikleri süper