Şaka Gibi Ama Gerçek: Bavula Sığan Çamaşır Makinesi

Japon bir şirket olan Modern-G’nin piyasaya sunduğu bavula sığan çamaşır makinesi G-Soak, taşınabilir olması adına özel olarak üretilmiştir. Özellikleriyle dikkat çeken bu çamaşır makinesinde su tesisatına gerek yoktur. Çünkü atık suyu arıtıp yeniden kullanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda deterjan yerine ultrasonik ses dalgalarıyla hijyen oluşturuyor.

Bavula Sığan Çamaşır Makinesi Kullanım Avantajları Nelerdir?

Bavula sığan çamaşır makinesi G-Soak; tek seferde 10 parça iç çamaşırı ve 4 tişört yıkayabiliyor. Seyahatlere özel tasarlanan bu makine sayesinde yanınıza çok giysi almanıza gerek yok. G-Soak sayesinde seyahatiniz boyunca yetecek kadar giysi yanınıza alarak güzel bir tatil geçirebilirsiniz.

Bir giysi kirlendiğinde diğerini giymek seyahate çıkarken yanına çok eşya almayı gerektiriyor. Fakat bavula sığan çamaşır makinesi sayesinde bu durum tamamen ortadan kalkıyor. Özellikle çocuk sahibi olan aileler için çok kullanışlı bir cihaz olduğu söylenebilir.

Son teknolojiyle tasarlanan G-Soak; seyahat severlerin az giysiyle rahat bir tatil yapmasını ve eşya taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Çadır, karavan deneyimlerini konforlu hale getiren cihazların başında geliyor.

Bavula Sığan Çamaşır Makinesi Özellikleri

Bavula sığan çamaşır makinesinin gövdesi genişleyen silikon kaptan oluşuyor. Katlanabilir özelliği sayesinde seyahat çantalarına kolayca sığabiliyor. G-Soak, genişletildiğinde 6 litrelik hacme sahip oluyor.

G-Soak çamaşır makinesi, katlandığı zaman küçük boy tencerenin kaplandığı alan kadar yer kaplıyor. Makinenin iç kısmı boş olarak tasarlanmıştır. Bu sebeple bavuldayken de içine giysi yerleştirebilirsiniz.

G-Soak’ın normal çamaşır makinesinden hiçbir farkı yoktur. Aynı çalışma prensibine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Temel çalışma şekli; giysileri deterjanlı-sabunlu su içerisinde döndürerek kirlerinin çıkmasını sağlıyor.

Çamaşırları sıkarak kurumasını sağlayan bir sisteme sahiptir. Yalnız tam kurutma işlemi yapıp yapmadığı hakkında kesin bilgi yok. Ancak çamaşır sıkma işlemini kullanıcıya bırakmaması çok önemli denilebilir.

Bavula sığan çamaşır makinesinin içinde yer alan kullanılmış suyun boşaltılması içinde özel tahliye vanası tasarlanmış. Bu vana, kirli suyun tuvalette yeniden kullanılmasını sağlıyor.