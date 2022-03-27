Bilgisayardan Silinmeyen Programlar Nasıl Silinir?

Bilgisayarınıza yerleşen, program ekle/kaldır listesinden silinmeyen programlar ve dosyalar bazen can sıkıcı olabiliyor. Bu tarz programlar genellikle, internetten indirilen programlarla birlikte geliyor. Web tarayıcınıza eklenti kurarak ana sayfanızı değiştiriyor veya yönlendiriyor, reklam pencereleri açıyor ya da bilgisayarınıza da farklı amaçlarla üretilen programları kurmak şeklinde yerleşebiliyor. Bu yazımızda bilgisayardan silinmeyen programları silme nasıl yapılır? sorusunu en basit yoluyla anlatıyoruz.

Bilgisayardan Silinmeyen Programları Silme Nasıl Yapılır?

Bilgisayardan silinmeyen programların nedeni, programı kurarken dikkat edilmemesi ve programın üretici sitelerinden indirilmemesi. Programın kurulumunu yaparken, kurulum aşamalarından birinde “X Programı Kurulacaktır. Kabul ediyor musunuz?” şeklinde gelen bölümü göz ardı etmek bu yazılımların kurulmasını sağlıyor. Bu tür zararlı yazılımların amacı, reklam sahibine para kazandırmak, internetteki gezinme bilgilerinize erişim sağlamak ya da diğer güvenli bilgilerinizi sızdırmak şeklindedir.

Bu tarz zararlı yazılımlardan nasibinizi aldıysanız, bunları silmek çoğu zaman kolay olmuyor. Siz silseniz bile yazılımlar olduğu yerde duruyor ya da farklı bir isimle yeniden sisteme yerleşiyor. Peki bu yazılımları kaldırmak için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle program ekle/kaldır’dan şansınızı deneyin. Bir ihtimal silinme şansı olabilir. Tarayıcınıza yerleşen yazılımlar için de eklentiler bölümünden kaldırmaya çalışın. Eğer işe yaramıyorsa aşağıdaki yöntemler size yardımcı olacaktır.

Kayıt Defteri

Çalıştır komut penceresine “regedit“ yazın ve enter tuşuna basın. Kayıt Defteri açıldıktan sonra şu adımları takip edin:

\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Açılan listede bilgisayarınızda kurulu olan programları göreceksiniz. Silmek istediğiniz programın ismini bulun ve DELETE tuşuna basarak silin. CTRL+F tuşuyla hızlı şekilde arayabilirsiniz. Ancak, kayıt defteri üzerinden yanlış silme işlemleri yapmanız, işletim sisteminizde çeşitli kritik hataların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir ve sisteminizi yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bu yüzden lütfen bu işlemi emin adımlarla gerçekleştirin.

AdwCleaner

AdwCleaner, bilgisayar kullanıcılarını internet ortamında dolaşan zararlı yazılımlara karşı koruyan güçlü ve gelişmiş bir güvenlik çözümüdür. Eğer bilgisayarlarınız üzerinde herhangi bir antivirüs programı kullanmıyorsanız, yer yer AdwCleaner yardımıyla tarama yaparak, bilgisayarınız üzerinde herhangi bir zararlı yazılım olup olmadığını taratmanızda fayda var. Ana sayfa değiştirme programları, adware, malware, rootkit, virüs, trojan, toolkit ve daha birçok farklı zararlı yazılıma karşı sizleri koruyan bu program ile güvende kalmak tamamen sizin elinizde.

Oldukça sade bir arayüze sahip olan AdwCleaner'ın kullanımı da oldukça basit ve her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Sahip olduğu tüm özellikleri size tek bir ana ekran üzerinde sunan program, tek bir tıklama ile bilgisayarınız üzerinde yer alan tüm zararlı yazılımları sizin için tarayarak listelemektedir. Özellikle ana sayfa değiştiren üçüncü parti yazılımlardan ve tarayıcı ayarlarınızı değiştiren eklentilerden kurtulma konusunda sizlere oldukça etkili bir çözüm sunan AdwCleaner, bilgisayarlarınız üzerinde mutlaka yer alması gereken güvenlik programlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Bilgisayarlarınızı güvende tutmak ve zararlı yazılımlardan kurtulmak için kullanabileceğiniz en etkili programlardan bir tanesi olan AdwCleaner, sizlere tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Uygulamayı hemen aşağıdan indirebilirsiniz.

HijackThis

HijackThis ünlü güvenlik yazılımı şirketi Trend Micro'nun ürettiği bir casus, reklam yazılımları temizleme aracıdır. Bilgisayarınıza girmeye çalışan zararlı yazılımlara, bilgisayarınıza zarar verebilecek çeşitli programlara ve internet ortamından gelebilecek çeşitli tehlikelere karşı sağladığı üstün güvenlik sayesinde bilgisayarınızı temiz tutmanıza yardımcı olan küçük ama güçlü bir güvenlik yazılımıdır.

Üstelik bilgisayarınızı bu tür zararlı yazılımlardan arındırırken aynı zamanda sisteminizi de hızlandırıyor. Programı çalıştırarak sisteminizde tarama yapabilir ve bulunan tüm zararlı yazılımları tamamen temizleyerek sisteminizde güvenli hale getirebilirsiniz. Ayrıca bu güvenlik aracı kilitlenen Internet başlangıç sayfalarını da temizlemekte ve açmaktadır.

Silinmeyen Dosyalar ve Klasörler

Bazı dosya ve klasörler sisteminize adeta bir asalak gibi yapışır ve silinmemekte ısrarcıdır. Bu tarz dosyaları silmek için program kurmanıza gerek yoktur. Komut istemcisi yardımıyla bu dosyaları silebilirsiniz. Bunun için öncelikle silmek istediğiniz dosyanın bilgisayardaki adresini bilmeniz gerekmektedir. Dosyaya sağ tıklayıp, Özellikler’e girdikten sonra ortadaki bölümde Konum yazan kısım dosyanın adresidir. (Örn: C:\Users\Tamindir\Desktop gibi.)

Bu adresi kopyaladıktan sonra Çalıştır’a "cmd" yazın ve enter tuşuna basın. Ekrana gelen Komut İstemi penceresine aşağıdaki komutu yazarak Enter tuşuna basın.

RD /S /Q “Klasörün tam adresi”

DEL /F /Q /A “Dosyanın tam adresi”

NOT: RD ile başlayan komut klasör silmek için, DEL komut ise dosya silmek için kullanıyor. (Örn: tamindir.txt, tamindir.exe gibi)

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