Ashampoo UnInstaller, bilgisayardan programları tamamen kaldırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir program kaldırma aracı olarak kullanılabilir.

Can Erdil Şentürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ashampoo UnInstaller bilgisayarınızdan kaldırmakta güçlük çektiğiniz programları kaldırmak için size kolay bir çözüm sunan bir program kaldırma aracı olarak hizmet vermektedir.

Windows'un kendi program kaldırma arayüzü genelde ihtiyacımızı karşılasa da bu arayüzün bazen yetersiz kaldığı durumlar olabilmektedir. Özellikle eski Windows sürümlerinde yüklü programların listelendiği bölümde kaldırılacak program için arama yapamıyor oluşumuz eğer bilgisayarımızda çok sayıda program yüklüyse can sıkabilir. Bunun yanında bilgisayarımıza sızan bazı kötü amaçlı yazılımlar Windows'un kendi program kaldırma arayüzüne erişimi engeller ve bilgisayarımızın çalışmasını aksatır. Bu gibi nedenlerden ötürü alternatif bir program silme aracına ihtiyaç duymaktayız. İşte Ashampoo'nun geliştirdiği program kaldırma aracı bu gibi durumlarda bize çözüm sunmaktadır.

Program Kaldırma Aracı: Ashampoo UnInstaller İndir

Ashampoo UnInstaller 11, yeni entegre edilmiş çok seviyeli algılama yardımıyla kurulumları ve güncellemeleri tespit eden, birbirinden ayıran ve gerektiğinde artık bırakmadan tamamen kaldıran popüler bir program kaldırma aracıdır.

Yeni Önyükleme Merkezi (Boot Center) ile artık sistem başlatma davranışını analiz etmek mümkün. Yeni kurulum koruması arka planda sürekli olarak aktif ve kurumları algılar ve günlüğe kaydeder. Kurulumun hem başlangıcını hem de sonunu otomatik olarak algılar, böylece sizin sürece çok dikkat etmenize gerek kalmaz. Ashampoo UnInstaller 11, Windows 11 ile tam uyumludur ve yeni işletim sistemine geçiş yapmış kullanıcılar için stile uygun dış görünüm sunar. Ashampoo UnInstaller, en karmaşık program uygulamalarını bile tamamen kaldırabilen başarılı bir yazılımdır. Ashampoo UnInstaller, genel olarak Windows’un kendi program ekle/kaldır özelliğinden daha fazlasını sunar.

Ashampoo UnInstaller 11 Özellikleri

Ashampoo UnInstaller 11, yeni çok seviyeli algılama yoluyla farklı yükleyici türlerini ayırt edebilir ve davranışlarını izleyebilir. Windows güncellemeleriyle ve kurulumlar arasında ayrım yapabilir. Yüklemelerin başlangıcı ve bitişi otomatik olarak algılanır ve günlüğe kaydedilir, böylece kullanıcıların elle işlem yapmasına gerek kalmaz. Hızlı Kaldırma, yalnızca tek tıkla tam kaldırma sunar. Program kaldırılma dosyası olmasa dahi kaldırılabilir.

Ashampoo UnInstaller 11, başlangıç süreci analizi ile Önyükleme Merkezi (Boot Center), kullanıcıların tüm programları açıkça işaretlenmiş kategorilere ayırmasını sağlayan her türlü yazılımı tanır. Bilinmeyen programın algılanması durumunda yazılımı kategorilere elle atama olanağı da sunar. Yeni dahil edilen Boot Center, sistem başlatıldığında gerçekleşen tüm eylemlerin detaylı dökümlerini gösterir. Bu özellik ayrıca Windows ile ilgili tüm görevleri de görüntüler. Artık görevler veya gereksiz uygulamalar algılanırsa kaldırılabilir, bu da açılış süresini hızlandırır.

Ashampoo UnInstaller 11, program içindeki kurulum klasörlerine doğrudan erişimin yanı sıra yararlı öneriler görüntüleyen kullanışlı araç ipuçları içerir. Artık kalan tüm program izlerini kaldırılmasını sağlayan derinlemesine temizleme işlemi artık kaldırma işleminden sonra elle de yapılabiliyor. Düşük çözünürlüklü ekranlı dizüstü bilgisayar kullanıcıları için Ashampoo UnInstaller 11, 1080p’nin altında çözünürlük algılandığında otomatik olarak etkinleştirilen yeni geniş ekranı modu sunuyor.

Ashampoo UnInstaller 11 ile gelen yenilikler