Bilinmeyen Numaraları Sorgulamak İçin En İyi 3 Site

Telefon numaralarını parmak izine benzetebiliriz. Bir kişi hakkında, örneğin isimlerini ya da yaşadıkları yeri öğrenmek için numaraları kullanabiliriz. Tanınmayan numaradan arama aldığınızda ona geri dönmek isteyebilirsiniz, ama bunu yapmadan evvel aşağıdaki kaynakları gözden geçirmenizi ve numara hakkında bilgi sahibi olmanızı öneririz.

Bilinmeyen Numaraları Bulmak Kullanılabilecek Siteler

Size yabancı gelen, hakkında bilgi sahibi olmadığınız numaralar aslında dolandırıcı olabilir. Bu kişiler, sizi çeşitli tuzakların içine çekmek için uğraşacaklardır. Bu ve buna benzer mağduriyetler yaşamamak için hemen aşağıda yer alan sitelerden, sizi arayan numaralar hakkında bilgi sahibi olmanızı öneririz.

Bu, bir telefon numarasının nereye ait olduğunu öğrenmek veya bir telefon numarasının kime ait olduğunu öğrenmek için kullanabileceğiniz yöntemlerden biridir; hızlı, basit ve tamamen ücretsizdir. Her zaman işe yaramıyor ama size gelen arama resmi, kamuya açık bir kaynaktan arama ise bunu internette bulma ihtimaliniz yüksektir.

Dolandırıcı veya anketörden istenmeyen aramalar aldığınızdan mı şüpheleniyorsunuz? O zaman bunu denemelisiniz. Arama kutusuna numarayı girdikten sonra “Search” butonuna basmanız yeterlidir.

WhoCallsMe, aramanın konumunu ve diğer kullanıcılardan topladığı raporlar dahil olmak üzere numara hakkındaki bilgilerinin tamamını sizlerle paylaşacaktır. Bir numara girdikten sonra arayan kişi hakkında notlarınızı bırakarak bu numarayı sorgulayan diğer insanların notunuzu görmesini sağlayabilirsiniz.

NumberVille, gelen arama ile ilişkili geçmiş ve mevcut adresleri ücretsiz olarak bulmanızı sağlar. Sadece ülkeyi seçmeniz, telefon numarasını girmeniz ve “Search” butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Not: NumberVille, numara sorgulamalarında bulunan kişilerin IP adresini kaydediyor ve herkese açık olarak görüntülüyor. Eğer anonim kalmak istiyorsanız, NumberVille yerine başka bir kaynak kullanabilir veya bunun yerine güvenilir bir VPN hizmetinden faydalanabilirsiniz.