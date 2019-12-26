Bilmeniz Gereken AirPods Özellikleri (AirPods Pro Fiyat - Özellik Karşılaştırması)

Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods veya AirPods Pro satın aldınız. Apple’ın her ürünü gibi AirPods da ekosisteme kolay ve güzel bir şekilde entegre oluyor. Bu blog yazımızda yeni AirPods satın alanların bilmesi gerekenlerden bahsediyoruz. Yeni AirPods veya AirPods Pro özellikleri neler? AirPods fiyatını hakedecek özellikler sunuyor mu? gelin birlikte bakalım.

Aktif gürültü engelleme, şeffaf mod ve kişiye özel kullanım rahatlığı sunan hafif kablosuz kulaklık Apple AirPods Pro, şu anda Apple ekosisteminde olanların değerlendirebileceği en iyi seçeneklerden biri. iPhone, iPad, Mac bilgisayar, Apple Watch, kullandığınız Apple ürünüyle hem eşleşip mükemmel bir uyum içerisinde çalışacak AirPods Pro veya AirPods harika özelliklere sahip. Ancak Apple tüm AirPods özelliklerinden bahsetmiyor. Bu noktada kullanıcı deneyimi önem kazanıyor. Bu makalede Apple’ın bahsettiği bahsetmediği tüm AirPods Pro özelliklerinden bahsedeceğiz. 1000 - 1900 TL fiyat etiketiyle satışta olan bir kulaklıktan bahsediyoruz. Türkiye şartlarında çok iyi bir para vererek satın alacağınız/satın aldığınız AirPods kulaklığın neler yapabildiğini bilmelisiniz.

AirPods durum ışığının ne anlamana geldiğini bilin:

AirPods’unuzun şarj kutusundaki durum ışığının ne anlama geldiğini bilmeniz önemli. Işığın hangi renkte yanıp söndüğüne bakarak, AirPods’larınızın ve şarj kutusunun kendisinin durumunu kolay anlayabilirsiniz. AirPods’unuzu şarj kutusuna koyduysanız ve kapak açıkca yanın ışık AirPods’unuzun şarj durumunu gösterir. AirPods’unuzu şarj kutusuna koymadığınızda yanan ışık şarj kutusunun durumunu gösterir. Yeşil renk pilin tamamen dolu olduğunu, sarı renk kutuda AirPods’unuzu bir kez tam şarj edebilecek düzeyden az şarj olduğunu belirtir. Kablosuz şarj kutusunu şarj aletine bağladığınızda veya kablosuz şarj pedine yerleştirdiğinizde durum ışığı 8 saniye boyunca yanar. Beyaz renkte yanıp sönen ışık AirPods’unuzun aygıtlarınızından birinde (Mac, iPhone, iPad, Apple Watch ve diğer) ayarlanmaya hazır olduğu anlamına gelir. Işık sarı renkte yanıp sönüyorsa AirPods’unuzu yeniden ayarlamanız gerekir. AirPods şarj etme ve pil ömrü hakkında daha detaylı bilgiye Apple destek sayfasından da ulaşabilirsiniz.

AirPods’u Android ve Windows ile de eşleştirebilirsiniz:

AirPods kulaklık en iyi Apple ürünleriyle çalışacak şekilde dizayn edilmiştir evet ama Android telefon ve Windows bilgisayarla da eşleşebiliyor. Aslında Bluetooth destekli herhangi bir cihazla da AirPods’u kullanabilirsiniz. Aygıtınızla eşleştirmek için yapmanız gereken AirPods şarj kutusunun arkasındaki yuvarlak düğmeye basılı tutmak. Ardından kablosuz kulaklıkları eşleştirmek için Android telefonunuzun Bluetooth bölümüne gidin. AirPods ve AirPods Pro Android telefonlarla da kullanılabiliyor ancak iPhone’da elbette bir başka çalışıyor. Hey Siri komutuyla asistanı çağırma ve el hareketleri gibi bazı iPhone’a özgü özellikleri kullanamayacaksınız ancak kulaklık düzgün bir şekilde çalışacaktır.

Hey Siri komutuyla iPhone'u cebinizden çıkartmadan birçok şey yapabilirsiniz:

AirPods kulaklığın en kullanışlı özelliklerinden birisi her zaman açık “Hey Siri” desteği. Hey Siri komutunu vererek asistanı hızlıca çağırabilir ve telefon rehberinizden birini arama, müzik çalma, yol tarifi alma, mesajları okuma ve daha birçok işi telefona hiç dokunmadan hatta cebinizden çıkarmadan asistana yaptırabilirsiniz.

Spor yaparken veya yağmurda yürürken dikkat edin!

AirPods da Airpods Pro da suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip değil. AirPods’u satın aldıysanız IP sertifikası taşımadığını bilin. Spor yapıyorsanız terleyeceğinizden kulaklığınıza zarar verecektir. Sadece ter değil, yağmurlu bir havada AirPods’unuzu takmayın veya su sıçramalarına karşı dayanıklı olmadığından masanın üzerinde her türlü şey başına gelebileceğinden cebinizden çıkarmayın. YouTube’da izlediğiniz videolara (AirPods’u çamaşır makinesinde yıkama gibi) aldırış etmeyin, AirPods’unuzu koruyun. AirPods Pro satın aldıysanız spor yaparken veya yağmur yağarken rahatça kullanabilirsiniz. Pro modeli IPX4 sertifikası taşıyor ancak havuzda kulalıklıklarınızı çıkarmayı unutmayın.

Kaybolan AirPods’unuzu kolayca bulabilirsiniz:

Er ya da geç AirPods’unuzu koyduğunuz yeri kaybedeceksiniz. AirPods’unuzu nereye koyduğunuzu hatırlamıyorsanız, kaybolan AirPods’unuzu veya AirPods şarj kutunuzu Bul (Eski adıyla iPhone’umu Bul) uygulaması üzerinden yerini tespit edebilirsiniz. Uygulama üzerinden Ses Çal butonuna dokumanızla birlikte AirPods’unuzdan ses yükselecektir, sesi takibi ederek yerini bulabilirsiniz. Kulaklığınızı bir yerde de unutmuş olabilirsiniz. Yine uygulamadan AirPods’unuzun yanında çıkan araba simgesine dokunarak son konum bilgisini alabilirsiniz. Bu, AirPods’unuz kapalı konumda olsa bile yerini bulmanıza yardımcı olur. Ancak uzaktan ses çal komutunu veremeyeceğinizi ve orada bulamama ihtimalinizin de olduğunu bilin. Bu arada AirPods’unuzun tekini bile kaybetmeniz size pahalıya mal olacaktır.

El hareketlerini özelleştirin

AirPods’a çift dokunma hareketi ile Siri’yi harekete geçirme, müziği çalıp durdurma ve daha birçok komut verebilirsiniz. El hareketlerini kendinize göre ayarlama şansına sahipsiniz. Çift dokunmayla asistan Siri’nin aktif olmasını sağlayabilir, müzik çalınması, duraklatılması veya durdurulmasını sağlayabilir, sonraki parçaya geçme veya önceki parçaya dönme fonksiyonu atayabilirsiniz.

Kulağınıza uymuyor mu? Kulak ucu uygunluk testi yapın:

AirPods Pro’unuz varsa hangi silikon kulak uçlarının kulağınıza en uygun olduğunu bulmak için Kulak Ucu Uygunluk Testi yapabilirsiniz. Bu testte en iyi kulak ucunu bulmanıza yardımcı olması için yaklaşık beş saniye süren bir şarkı çalınır. Bir kulağınızın farklı yapıda olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu testi her iki kulak için ayrı ayrı uygulayarak iki kulağınıza da en uygun kulak ucunu bulabilirsiniz. iPhone’unuzda Ayarlar - Bluetooth menüsü altından AirPods’unuza girerek en altta Kulak ucu uygunluk testini görebilirsiniz.

Her yeni mesaj geldiğinde iPhone'unuza bakmayın:

AirPods veya AirPods Pro’unuzu takarken Siri’nin tüm yeni mesajları otomatik olarak duyurmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle her yeni mesaj aldığınızda iPhone’unuza bakmanız gerekmez. Hey Siri algılamasıyla, Siri’yi kullanarak mesajlarınızı yanıtlayabilirsiniz de.

Dinlediğiniz müziği paylaşın

iOS 13.1 ile gelen ses paylaşma özelliği, iPhone’unuzda çalan müziği iki farklı Bluetooh kulaklığa aktarmanıza imkan veriyor. Yani yanınızdakiyle müzik dinlemek istediğinizde kulaklığın birini çıkarıp vermeniz gerekmiyor. Ancak bu özellik tüm Bluetooth kulaklıklarla çalışmıyor ve her iki cihazda da iOS 13.1 ve üzeri yüklü olması gerekiyor. Ses paylaşımı için Denetim Merkezi’ni açın, Şimdi Yürütülüyor bölümüne gidin ve AirPlay düğmesine dokunun. Listede iki AirPods göreceksiniz. İkisini eşleştirmek için önce birine sonra diğerine dokunun.