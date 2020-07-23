Black Friday 2020 Tarihi: Ne Zaman Başlayacak?

Her sene büyük indirimlerin yapıldığı ve elektronikten giyime, kozmetikten aksesuarlara kadar pek çok ürün grubunda ciddi fırsatların sunulduğu Black Friday 2020 yılında da düzenlenecek. Ülkemizde Kara Cuma ismi ile de tanınan Black Friday 2020 tarihi belli oldu! Peki Black Friday 2020 ne zaman başlayacak?

Black Friday 2020 Tarihi Belli Oldu mu?

Amerika'da Şükran Günü'nün ardından gelen ilk cuma günü gerçekleştirilen Black Friday hem fiziki mağazalarda hem de internette gerçekleştirilen büyük indirimler ve kampanyalar ile yakından tanınıyor. Nitekim ülkemizde de oldukça yakından takip edilen Black Friday'de geçtiğimiz sene çok ciddi satışlara imza atılmıştı ve kargolar uzun bir süre kilitlenmişti.

Büyük kampanyaların gerçekleştirildiği bugün, tüketicilere uygun fiyatlı alışveriş yapabilme şansını sunarken mağazaların ve üreticilerin de daha çok ürün satabilmelerine olanak sunuyor. Pek çok mağaza Black Friday sırasında kapılarını daha erken açıyor ve gecenin geç saatlerine kadar satış yapmayı sürdürüyor. Hatta bazı mağazaların bu süreçte yirmi dört saat açık olduğunu söyleyebiliriz.

İlk zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri içerisinde düzenlenen Black Friday, ardından Kanada ve İngiltere, daha sonrasında ise tüm dünya genelinde uygulanmaya başladı.

Black Friday 2020 Ne Zaman Başlayacak?

Bu seneki Şükran Günü'nü göz önüne aldığımızda ilk cuma gününe denk gelen Black Friday 2020 tarihi 27 Kasım 2020 oluyor. Yani 27 Kasım tarihinde saat 00:00 itibarıyla pek çok kategoriden pek çok üründe indirimlerin uygulanmaya başlandığını görebilirsiniz.

Black Friday'de Hangi Ürünlerde İndirim Olacak?

Kara Cuma daha çok elektronik ürünler ve giyim ürünleri ile bağdaşmış olsa da, aslında çok daha büyük bir ürün grubunu etkiler. Black Friday sırasında indirime giren ürün gruplarından bazıları şu şekilde:

- Akıllı Telefonlar

- Bilgisayarlar

- Tabletler

- Televizyonlar

- Oyun Konsolları

- Beyaz Eşyalar

- Elektrikli Ev Aletleri

- Elektronik Ürünler

- Kişisel Bakım Ürünleri

- Ofis Ürünleri

- Süpermarket Ürünleri

- Bebek Bakım Ürünleri

- Giyim

- Makyaj

- Hobi Ürünleri

Black Friday'de Hangi Markalar İndirim Yapıyor?

Farklı ürün kategorilerinden pek çok marka, kendi ürünlerine istediği ölçüde indirim yapabilir ya da yapmayabilir. İstediğiniz ürünlerin indirime girip girmediğini öğrenmek için markanın internet sitesine ve diğer çevrim içi alışveriş platformlarına göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bazı markalar indirimlerini gün boyu yaparken, bazı markalar günün belirli saatleri için geçerli yapabiliyor. Bu gibi durumlar için istediğiniz ürünleri önceden not almalı ve gün içerisinde takipte kalmalısınız. Kampanyalarla ilgili gelişmeler için bizi takipte kalın.