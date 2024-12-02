BYD SEALION 7 Özellikleri ve Fiyatı

Çinli otomobil üreticisi BYD, geçtiğimiz aylarda ileri mühendislik özellikleriyle öne çıkan BYD SEALION 7 isimli modeli tanıttı. Sportif SUV tasarımlı araç; dinamizmi, yüksek performansı ve pratikliği bir araya getiriyor. Biz de bu rehberde tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit motor seçeneklerinden oluşan BYD SEALION 7 özelliklerini derledik.

BYD SEALION 7 Özellikleri

BYD, “Okyanus Serisi” konseptiyle BYD SEALION 7’i geliştirdi. Araç, zarif ve atletik çizgileriyle dikkat çekiyor. Aracın tasarım detayları; U şekilli yüzer LED farlar, dalga motifleri ve ikonik X formundan oluşuyor. Otomobilin aerodinamik yapısı, gövdesine gizlenen kapı kollarıyla sağlamlaştırıldı.

e-Platform 3,0 mimarisi ve blade batarya teknolojisinin üzerine inşa edilen otomobil, verimlilik ve güvenlik noktasında öne çıkıyor. Araç, 690 Nm tork ve 390 kW güç sunan dört tekerlekle 100 km hıza tam 4,5 saniyede çıkıyor. Tek şarjla da 502 kilometreye dek menzil sunuyor. BYD SEALION 7 kullanıcılarının karşısına iki batarya kapasiteli olarak çıkıyor.

BYD SEALION 7, Cell-to -Body (CTB) ve Blade Batarya teknolojisiyle üretildi. Bu teknolojiler sayesinde aracın hem dayanıklılığı hem de güvenliği artıyor. Bahsedilen teknolojilerden dolayı batarya, araç yapısına entegre edilebiliyor. Böylelikle araçta burulma direnci üst düzeye güçlendirildi. SEALION 7’de BYD’a ait tork kontrol sistemi (iTAC) yer alıyor. Tork kontrol sistemi de farklı sürücü destek sistemleri ve dört sürüş moduyla aracın güvenli sürülmesini sağlıyor.

BYD SEALION 7, iç mekanında dikey ve yatay şekilde kullanılan 15.6 inçlik bir adet multimedya ekranı var. Multimedya ekran, Apple CarPlay ve Android Auto destekleriyle uyumludur. Otomobilin ön ve arka koltuklarında konumlanan yolcuların konumlarının algılandığı sesli komut sistemi de var. Sesli komut sistemiyse yolculara hem eğlence-navigasyon hem de araç içi sıcaklık sistemlerini kontrol etme imkanı tanıyor.

BYD SEALION 7’ın arka koltukları dik konumdayken 520 litrelik bagaj hacmine ulaşıyor. Koltuklar katlandığı zamansa bu oran, 1.789 litreyi buluyor. Araçta aynı zamanda küçük eşyaların saklanması içinde 58 litre ön bagaj var. BYD SEALION 7’de yer alan güvenlik özellikleriyse şunlardır;

360 derece kamera

Kör nokta algılama sistemi

Adaptif hız sabitleyici

Acil durum freni

Şerit takip asistanı

9 hava yastığı

Çocuk güvenlik kilidi

BYD SEALION 7 Fiyatı

Geçtiğimiz ayın sonunda İngiltere’de satışa sunulan BYD SEALION 7’nin başlangıç fiyatı, 45 bin pound yani 1.982.294,10 TL’dir. BYD SEALION 7’nin 2025 yılının üçüncü çeyreğindeyse Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.