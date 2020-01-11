CES 2020 En İyi Akıllı Telefonlar (2020 Android Telefonlar)

CES 2020'de teknoloji meraklılarıyla buluşan en iyi akıllı telefonlar bu listede. Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) de 2020'de çıkacak harika telefonlar göreceğiz. Öncesinde CES'de tanıtılan modellere göz atıyoruz. İşte CES 2020 fuarında dikkat çeken Android telefonlar

Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite: Samsung, en popüler iki amiral gemisi Galaxy S10 ve Note 10’un Lite sürümlerini tanıttı. Lite adını taşımasına rağmen çoğu kullanıcıyı tatmin edecek kadar güçlü cihazlar. Her ikisinde de selfie kamerası ortaya konumlandırılmış deliğe yerleştirilmiş ve 6.7 inç AMOLED ekrana sahipler. Galaxy S10 Lite, Snadragon 855 işlemcisine sahipken, Note 10 Lite Samsung’un Exynos 8895’ini kullanıyor. Sadece işlemci değil kameralar da faklı. S10 Lite modelinde 5MP makro lens ve 12MP ultra geniş lensle birlikte 48MP ana lens kullanılmış. Note 10 Lite, 12MP üçlü kamera sistemine sahip. Cihazların fiyatları ve çıkış tarihlerini henüz bilmiyoruz.

TCL 10 Serisi: TLC, geçtiğimiz sene TLC Plex ile akıllı telefon pazarına girmişti, CES 2020’de 10 serisini tanıttı. TCL 10 L, TCL 10 Pro ve TCL 10 5G. 10 L ve 10 Pro modelleri Amerika’ya gelecek, 5G vesiyonu gelecekte küresel pazarda satışa sunulacak. Üçünün de fiyatı 500 doların altında olacak. TLC 10 serisi telefonlar Şubat ayının sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde tanıtılacak.

Cat S32: Piyasada bulabileceğiniz en sağlam telefon. 1.8 metre yükseklikten düşmeye karşı dayanıklı bir gövdeye ve IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip. Zorlu ortamlarda çalışan veya telefonu sıklıkla düşüren herkes için mükemmel bir seçim. MediaTek A20 işlemci, 5.5 inç ekran, 5 megapiksel selfie kamera ve 13 megapiksel arka kameraya sahip. Daha önemlisi 4200 mAh bataryaya sahip ki normal kullanımda birkaç gün rahatça dayanabilir. Telefonun ne zaman çıkış yapacağı açıklanmadı ancak Amerika’da satışa sunulacak.

Alcatel 1B: TCL tarafından lisanslanan bir marka olan Alcatel, CES 2020’de dört akllı telefon modeli tanıttı ancak en dikkat çekeni 1B modeliydi. Düşük güçte akıllı telefonlar için özel olarak tasarlanan Android sürümü Android Go yazılımıyla çalışan Alcatel 1B, Android Go telefonlarda görmediğimiz bir ekran boyutuna (5.5 inç), dört çekirdekli işlemci ve Google Asistan için özel bir tuşa sahip. 66 dolar fiyat etiketiyle dikkat çeken telefon önümüzdeki üç ay içerisinde Avrupa ve Afrika’da satışa sunulacak.

OnePlus Concept One: Ülkemizde resmi olarak bulunmamasına karşın ilgi gören Çinli üreticilerden OnePlus’ın konsept aşamasında olan telefonu CES’in en ilgi çeken modellerinden biriydi. Arkadaki kamera lensleri üzerinde elektrik yükü ile opaklık ve saydamlık arasında geçiş yapan bir elektrokromatik cam tabakası bulunuyor. Lensler gizlendiğinde harika bir görüntü ortaya çıkıyor.

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