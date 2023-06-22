Almanya'da Denendi: ChatGPT ile Vaaz Verilir Mi?

Yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanında çeşitli yapay zekâ araçları kullanılarak günlük hayata ilişkin denemeler yapılıyor. Bu denemeler arasında en ilgi çekici olanlardan biri ise Almanya’nın Nürnberg kentinde bir kilisede ChatGPT ile vaaz verilmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yüzlerce Protestan’ın bulunduğu bir kilisede dev ekrana yansıtılan projeksiyonda sakallı bir yapay zekâ robotu vaaz verdi. Sadece kilisede bulunan Protestanların değil dünya çapındaki milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu uygulamaya ilişkin bilmeniz gereken detaylar neler? Gelin, birlikte keşfedelim!

Almanya’da ChatGPT ile Vaaz Nasıl Verildi?

Deutscher Evangelischer Kirchentag – Alman Evanjelist Kilise Kongresi adı verilen kongrede bu yıl vaazı veren kişi, yapay zeka robotları oldu.

"Dostlar, bu yılki Almanya protestan kongresinde vaaz veren ilk yapay zeka robotu olarak burada bulunmak benim için bir onurdur." sözleriyle vaaza giriş yapan AI robotu, 300 kişinin katıldığı ayinde insanların ölümden korkmaması ve dini inançlarına sarılmalarını önerdiği söyleniyor.

Ayrıca katılımcıların belirttiğine göre dini açıdan önemli noktalara dikkat çekilen vaazda iki adet kadın iki adet erkek olacak şekilde dört farklı avatarın ekrana yansıtıldığı biliniyor.

40 dakikalık bir kongre olarak gerçekleşen etkinlikte vaazın yanı sıra dualar ve ilahilere de yer verildiği biliniyor. Filozof ve aynı zamanda Viyana Üniversitesi ilahiyatçısı olan, 29 yaşındaki Jonas Simmerlain’in rehberliğinde oluşturulan bu etkinlikte % 98 ChatGPT’den yararlanıldığı belirtiliyor.

Bu projede Associated Press ile birlikte çalışan Simmerlein, etkinliğin çıkış noktasındaki sloganı ‘Şimdi tam zamanı!’ olarak tanıtıyor. Dini liderler tarafından tepki toplama potansiyeli olan bir girişim olsa da Simmerlein bu proje ile dini liderlerin yerine yapay zekânın geçebileceğini göstermek istemediğini belirtiyor. Aksine günlük hayatta dini işlerde de yapay zekâdan destek alınabileceğine dikkat çekmek istiyor.

Yapay Zekâ Robotunun Kongrede Vaaz Vermesi Hakkında İnsanlar Ne Düşünüyor?