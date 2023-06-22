Almanya'da Denendi: ChatGPT ile Vaaz Verilir Mi?
Almanya'da gerçekleştirilen bir Protestan kongresinde ChatGPT ile vaaz verildi. Ekrana yansıtılan 4 avatarın vaaz verdiği etkinlik hakkındaki ilginç detaylar!
Yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanında çeşitli yapay zekâ araçları kullanılarak günlük hayata ilişkin denemeler yapılıyor. Bu denemeler arasında en ilgi çekici olanlardan biri ise Almanya’nın Nürnberg kentinde bir kilisede ChatGPT ile vaaz verilmesi olarak karşımıza çıkıyor.
Yüzlerce Protestan’ın bulunduğu bir kilisede dev ekrana yansıtılan projeksiyonda sakallı bir yapay zekâ robotu vaaz verdi. Sadece kilisede bulunan Protestanların değil dünya çapındaki milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu uygulamaya ilişkin bilmeniz gereken detaylar neler? Gelin, birlikte keşfedelim!
Almanya’da ChatGPT ile Vaaz Nasıl Verildi?
Deutscher Evangelischer Kirchentag – Alman Evanjelist Kilise Kongresi adı verilen kongrede bu yıl vaazı veren kişi, yapay zeka robotları oldu.
"Dostlar, bu yılki Almanya protestan kongresinde vaaz veren ilk yapay zeka robotu olarak burada bulunmak benim için bir onurdur." sözleriyle vaaza giriş yapan AI robotu, 300 kişinin katıldığı ayinde insanların ölümden korkmaması ve dini inançlarına sarılmalarını önerdiği söyleniyor.
Ayrıca katılımcıların belirttiğine göre dini açıdan önemli noktalara dikkat çekilen vaazda iki adet kadın iki adet erkek olacak şekilde dört farklı avatarın ekrana yansıtıldığı biliniyor.
40 dakikalık bir kongre olarak gerçekleşen etkinlikte vaazın yanı sıra dualar ve ilahilere de yer verildiği biliniyor. Filozof ve aynı zamanda Viyana Üniversitesi ilahiyatçısı olan, 29 yaşındaki Jonas Simmerlain’in rehberliğinde oluşturulan bu etkinlikte % 98 ChatGPT’den yararlanıldığı belirtiliyor.
Bu projede Associated Press ile birlikte çalışan Simmerlein, etkinliğin çıkış noktasındaki sloganı ‘Şimdi tam zamanı!’ olarak tanıtıyor. Dini liderler tarafından tepki toplama potansiyeli olan bir girişim olsa da Simmerlein bu proje ile dini liderlerin yerine yapay zekânın geçebileceğini göstermek istemediğini belirtiyor. Aksine günlük hayatta dini işlerde de yapay zekâdan destek alınabileceğine dikkat çekmek istiyor.
Yapay Zekâ Robotunun Kongrede Vaaz Vermesi Hakkında İnsanlar Ne Düşünüyor?
- Kongreye katılan Protestanların bazılarının müzik ve dua sırasında başlarını önlerine eğdiklerine değiniliyor.
- Bazı katılımcıların ise bu ilginç deneyimi eğlenceli bulduğu hatta kendi aralarında gülerek yapay zeka robotunun performansını izledikleri ve cep telefonu kamerası ile kayıt aldıkları belirtiliyor.
- Etkinliğe katılan Protestanların bir kısmı ve dünya genelinde konuyla ilgilenen kişilerden bazıları bu etkinlik ile ilgili olumsuz yorumlarda bulunuyor.
- Yapay zekâ ile dinin bir araya getirilmesini rahatsız edici bulanlarla birlikte bu durumu kilise tarihinin en önemli olaylarından biri olarak değerlendirenler de mevcut.
- Papaz Marc Jansen’in kendi cemaatinde bulunan bazı kişileri Bavyera’nın Fuesth kasabasında gerçekleşen bu etkinliğe getirdiği biliniyor. Papaz, kendisi ile birlikte katılım sağlayan kişilerin bu deneyimi ilgi çekici bulduğunu belirtiyor.
- Kişisel görüşüne baktığımızda ise yapay zekânın vaaz performansının papazın beklentisinden daha yüksek ve başarılı bir sonuç verdiğini söylemek mümkün.
- Bazı cemaat üyeleri ise yapay zeka robotunun duygu yoksunluğunun altını çiziyor. Cemaat üyesi olarak bilinen Heiderose Schmidt gibi kişiler bu deneyim için ‘Kalp ve ruh yoktu.’ şeklinde bir ifade kullanıyor.
- AP’nin raporlarına göre yapay zeka robotları konuşmaları sırasında bazen istemsiz biçimde kahkaha atabiliyor. Dini bir konferansta bu durumun uygun olmayacağı düşünülse de teknoloji ve din adına ilgi çekici bir deneyim olarak bu konferans tarihe adını yazdırmayı başarıyor.
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