Chrome’da Uzantılar Gizli Modda Nasıl Kullanılır?

Tarayıcı uzantıları zaten güçlü bir uygulamanın (tarayıcının) özelliklerinden yararlanmanıza ve bunların üzerine ayrıyeten daha fazla özellik eklemenize imkân verir. Kullanıcılar için güvenlik riskleri gibi bir dezavantajı vardır. Bir tarayıcı uzantısı, bilgisayarınıza yüklediğiniz diğer uygulamalarda olduğu gibi, bilgilerinize erişebilir. Google Chrome bu nedenden ötürü uzantıların varsayılan olarak gizli modda çalıştırılmasına izin vermez.

Google Chrome’un uzantıların gizli modda çalışmasına izin vermeme konusundaki sert tavrı, gizli moddaki etkinliklerinizin hiçbirinin tarayıcı tarafından kaydedilmediği özel bir tarama modu gerektiği gerçekliği ile ilgilidir. Google Chrome yine de uzantıların gizli modda çalışabilmesini tamamen kullanıcıların kararına bırakıyor. Google Chrome’da uzantıları gizli modda çalıştırmak imkânsız değildir. Bu seçenek yerleşiktir. Gizli modda hangi uzantının çalışmasını istiyorsanız onu seçebilirsiniz.

Google Chrome’da Uzantılar Gizli Modda Nasıl Çalıştırılır?

Uzantıların profile göre yüklendiğini biliyorsunuzdur. Uzantının hangi profilde çalışacağına karar vermişseniz o profili açın. Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan daha fazla seçenek butonuna tıkladıktan sonra menüden “Diğer Araçlar > Uzantılar” yolunu takip edin.

Google Chrome uzantılarının yer aldığı sayfada, gizli modda kullanmak istediğiniz uzantıyı bulun ve uygulamanın biraz altındaki “Ayrıntılar” butonuna tıklayın.

Uzantının ayrıntılar sayfasında “Gizli modda izin ver” seçeneğini aktif hâle getirin. Gizli modda etkinleşmesini istediğiniz uzantı, bundan sonra gizli modda kullanılabilecektir.

Ayrıca bu sayfada uzantının kullandığı izinleri, boyutunu, açıklamasını görüntüleyebilirsiniz. Uzantının tarayıcınızdan kaldırılmasını istiyorsanız en aşağıda bulunan “Uzantıyı kaldır” yazısına tıklayabilirsiniz. Uzantı zaten aktif ise sayfanın en başında yer alan “Açık” yazısının yanındaki butona tıklayarak uzantının de-aktif olmasını sağlayabilirsiniz.

Gizli modda sınırlamalar olduğu için bazı uzantıların tam olarak doğru bir şekilde çalışmayabileceğini unutmayın. Uzantının çalışması için göz atma geçmişi gerekiyorsa büyük olasılıkla çalışmayacaktır. Gizli modda çalıştırılmasına izin verilir fakat tarayıcı geçmişiniz için herhangi bir işlem yapmaya zorlayamaz.

Uzantıların gizli modda çalışmasını etkinleştirdiğiniz zaman çok dikkatli olmanız gerekir. Uzantılar, verileri depolarken normal ve gizli mod arasında bir ayrım yapmaz. Sadece kısa bir süreliğine gizli modda kullanmanız gerekiyorsa işiniz bittiğinde uzantıyı tekrar devre dışı bırakın.