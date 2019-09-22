Chrome'da Web Siteleri İçin Klavye Kısayolu Nasıl Oluşturulur?

Chrome tarayıcısında çeşitli sayfalara ve özelliklere klavye kısayollarını kullanarak ulaşabiliyoruz. Klavye kısayollarını daha pratik bir iş için kullanmak isterseniz, bu rehberimizde Chrome’da web siteleri için klavye kısayolu nasıl oluşturulur? sizlere anlatacağız.

Google Chrome’da kullanabileceğiniz birçok klavye kısayolu bulunuyor. Örneğin; İndirilenler sayfasını Ctrl + J ile, Geçmiş sayfasını Ctrl + H ile açabilirsiniz. Sık ziyaret ettiğiniz web sitelerini de buna benzer şekilde açmak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Öncelikle Chrome Ayarları’nda bulunan Arama Motorları sayfasını açmamız gerekiyor. Pratik bir şekilde ulaşmak için adres çubuğuna aşağıdaki komutu yazıp enter tuşuna basabilirsiniz.

chrome://settings/searchEngines

Açılan pencerede Varsayılan Arama Motorları sekmesi altındaki Ekle Butonuna tıklıyoruz.

Bu sayfada ise ilgili kutuları kendi tercihinize göre doldurmanız gerekiyor. Anahtar kelime bölümünü kısayol olarak kullanmak istediğiniz tuşları girebilirsiniz.

Arama motoru ekleme işleminin ardından, adres çubuğuna bir önceki adımda belirlediğimiz anahtar kelimeyi giriyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu anahtar kelime ile ilişkilendirdiğimiz web sitesi direkt olarak karşımıza çıktı.

Çeşitli eklentiler kurmadan ya da yer imlerini doldurmadan web sitelerine kolayca erişim sağlamak istiyorsanız, rehberimizde anlattığımız adımları uygulayabilirsiniz.