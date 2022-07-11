Svchost.exe Nedir? Ne İşe Yarar?

Birçok Windows kullanıcısının bilgisayarda dolaşırken rastladığı svchost.exe nedir, zararlı mı? Kullanıcıların merak ettiği bir sorudur. Görev yöneticisine baktığınız zaman svchost.exe dosyasını göreceksiniz bu uygulamanın bir trojen virüs olduğunu yani truva atı virüsü olduğunu sanabilirsiniz.

Aslında Windows işletim sistemli bilgisayarınızda birden fazla host.exe uzantılı program vardır. svchost.exe dosyasıda bunlardan biridir.

svchost.exe Nedir?

Windows'un kendi içerisinde birden fazla hizmetin iç içe çalışmasını sağlanmasına olanak tanıyan bileşene denmektedir. scvhost.exe (Servis sunucu ya da Svchost) Görev yöneticisi ile sonlandırmak istediğinizde bunu başaramazsınız aslında Windows'a ait birçok uygulamayı görev yöneticisinden kapatamazsınız. Eğer kapatacak olursanız da Windows düzgün çalışmayacaktır. Böyle bir şey başınıza gelirse bilgisayarınızı yeniden başlatmakta fayda var.

Gel gelelim svchost.exe nedir sorusuna. Microsoft svchost.exe uygulamasını şöyle tanımlıyor: Dinamik bağlantı kütüphaneleri kaynaklı çalışan bir genel ana bilgisayar işlemidir.

svchost.exe Dosyası Ne İşe Yaramaktadır?

Windows bilgisayarınızda birden fazla işlem gören hizmet mevcuttur. svchost.exe bilgisayarınıza DLL dosyalarını yüklemektedir.

DLL dosyaları: birden fazla kodu içerisinde barındıran bir sistemdir. Aynı anda birden fazla uygulamanın kullanılması DLL sayesinde olur. Yani svchost.exe dosyaları oldukça önemli bir göreve sahiptir. svchost.exe dosyaları bazen bilgisayarınıza virüs indirebilmektedir. Eğer bilgisayarınıza virüs bulaştı ise virüs taraması yapmakta fayda var.

svchost.exe Zararlı Mı?

Görev yöneticinizde birden fazla gördüğünüz svchost.exe dosyaları Windows'un kendine aittir. Bu nedenler svchost.exe dosyaları trojen veya herhangi bir virüs değildir.

Bu dosyaları sonlandırmak istediğinizde genelde hata ile karşılaşacaksınız yukarıda da bahsettiğimiz üzere eğer herhangi bir dosyayı sonlandırdığınızda bilgisayarınızda mavi ekran ya da çökme gibi bir problem ile karşılaşırsanız yeniden başlatmanız yeterli olacaktır. Yeniden başlattığınızda bu dosyaların tekrar çalışır olduğunu göreceksiniz.

svchost.exe Silinirse Ne Olur?

Tekrar hatırlatmakta fayda var Windows işletim sistemine ait olan svchost dosyasını silmeye çalıştığınızda işletim sistemi buna izin vermeyecektir. Ancak bir şekilde scvhost dosyasını sildiğinizde bilgisayarınız çökmüş olacaktır. Eğer böyle bir problem ile karşı karşıya geldiyseniz bilgisayarınızı yeniden başlatın problem halen devam ediyorsa format atmayı deneyebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sıklıkla merak edilen svchost.exe dosyası nedir, zararlı mı? Gibi sorulara yanıt verdik. Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.