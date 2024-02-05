Counter-Strike 2 (CS 2) Oyundan Atıyor, Çözümü Nedir?

Counter-Strike 2 (CS 2) oyundan atıyor mu? Bu can sıkıcı sorun, çevrim içi FPS oyununun beklenmedik bir anda kapanmasına ve bu nedenle oyunun düzgün şekilde oynanamamasına yol açar. Neyse ki problemin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor.

Bu rehberde CS 2 aniden kapanıyor, çözümü nedir sorusunu yanıtlayacağız. Eğer bilgisayarınızda böyle bir sorun ortaya çıktıysa rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

CS 2 Oyundan Atıyor, Çözüm Yolları Neler?

Bilgisayarı kapatıp açın.

CS 2'yi yönetici olarak çalıştırın.

CS 2'nin çözünürlüğünü değiştirin.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

CS 2'nin dosya bütünlüğünü doğrulayın.

Güvenlik Duvarı'nda CS 2'ye izin verin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows işletim sistemini güncelleyin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

CS 2 çöküyor ise uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

En iyi ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan CS 2'de çökme sorunu yaşanıyorsa öncelikle bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işleminin ardından problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

CS 2'yi Yönetici Olarak Çalıştırın

Bilgisayarı kapatıp açtığınız hâlde sorun devam ediyorsa oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Bunun için oyun simgesine sağ tıklayın ve açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda işlemi onaylayın.

CS 2'nin Çözünürlüğünü Değiştirin

Windows + I kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini açın. Bir sonraki adımda Sistem kategorisine girin. "Ekran çözünürlüğü" kısmından önerilen çözünürlüğü öğrenin. Daha sonra CS 2'nin ayarlar menüsü üzerinden oyunun çözünürlüğünü monitörün önerdiği çözünürlük ile değiştirin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

CS 2'nin simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsünü açın.

Uyumluluk sekmesine girin

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin.

Windows sürümlerinden bir tanesini seçin.

"Uygula" butonuna tıklayın.

"Tamam" butonuna basın.

CS 2'nin Dosya Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'den kütüphane bölümünü açın.

Listeden Counter-Strike 2 oyununa sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü açın

"Yerel Dosyalar" sekmesine girin.

"Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" seçeneğine tıklayın.

Güvenlik Duvarı'nda CS 2'ye İzin Verin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güvenlik duvarı ve ağ koruması" bölümüne girin.

"Bir uygulamaya güvenlik duvarı üzerinden izin ver" seçeneğini seçin.

"Ayarları Değiştir" butonuna tıklayın.

"Başka bir uygulamaya izin ver" seçeneğine basın.

Counter-Strike 2'yi seçin.

"Ortak" ve "özel" seçeneklerini seçin.

İşlemi onaylayın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Counter-Strike 2 kapanıyor ise uygulanabilecek yöntemler arasında arka planda çalışan gereksiz programları kapatmak da yer alıyor. Ctrl + Shift + Esc kısayolu ile Görev Yöneticisi'ni açın. Açılan pencereden gereksiz programları bulun ve sağ tıklayın. Bir sonraki adımda "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Sürücüleri Güncelleyin

Bilgisayardaki sürücüleri güncellemek için Başlat menüsüne sağ tıklayın ve ardından Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Bir sonraki adımda güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın ve "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayarak işlemi tamamlayın.

Ekran kartı güncellemek için AMD, Intel veya NVIDIA'nın web sitesini ziyaret edin ve PC'deki ekran kartına uygun güncel sürücüyü indirip yükleyin. Bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar güncel olmayan sürücüleri kolayca tespit edip günceller.

Windows İşletim Sistemini Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna basın.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde sorun devam ediyorsa oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyin. Program kaldırma aracı ile CS 2'yi kapsamlı şekilde silebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra oyunu indirip yükleyebilirsiniz.

Bu rehberde Counter-Strike 2 kapanıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.