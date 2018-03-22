CV'nizi Hazırlayabileceğiniz 5 Kullanışlı Web Sitesi

İş başvurusunda bulunurken dikkat etmeniz gereken en önemli detaylardan biri de önceden hazırlamış olduğunuz CV veya diğer adıyla özgeçmiş oluyor. Özenle hazırlanmış, iş ve eğitim bilgilerinizi iyi bir şekilde yansıtan CV’lerle işverenlerin dikkatini çekebilmeniz de gayet olası. Daha önce hiç CV hazırlamadıysanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, bu rehberimizde CV hazırlayabileceğiniz 5 kullanışlı web sitesini bulabilirsiniz.

Özgeçmişinizi bağlantı yoluyla paylaşabildiğiniz gibi yazdırılabilen bir özgeçmişinizin de bulunması gerekiyor. CV.Me platformunda, iyi bir özgeçmiş oluşturabilmeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm araçlar mevcut. Siteye girdikten sonra boş kutuları kendinize göre doldurarak eğitim ve iş deneyimleriniz, yetenekleriniz, başarılarınız, yabancı dil bilginiz vb. bilgileri tamamlayabilirsiniz. Beceri böümünde 10’luk bir ölçek bulunuyor ve görsel olarak harika bir CV oluşturabiliyorsunuz. İşlemlerinizi tamamladığınızda ise dosyayı PDF olarak indirebilirsiniz. CV.Me platformunda şablonları değiştirebilmenize izin verilmediğini de hatırlatalım.

CV’nizin sadece masaüstü cihazlarda değil de mobil cihazlarda da incelenebileceğini düşünerek, buna uygun bir şekilde hazırlamanızda fayda var. Başvurunuzu inceleyen insan kaynakları temsilcisi, özgeçmişinizi mobil cihazından incelediğinde görsel anlamda dikkatini çekmek isterseniz Torre Bio platformunda mobil dostu CV’ler hazırlayabilirsiniz.

Hakkında, iş ve eğitim, beceriler, hobiler vb. bölümleri sekmeler halinde gösteren ve karışıklığı ortadan kaldıran Torre Bio platformunda modern ve grafiksel anlamda muhteşem görünen CV’lerinizi hazırlayabilirsiniz.

Google’da “CV oluşturucu” yazdığınızda çok sayıda sonuca ulaşabilirsiniz. Ancak, dokümanların son halini indirmek ve düzenlemek için çeşitli kısıtlamalarla karşılaşmanız da olası. Resume Beacon platformu, özgeçmişinizi hazırlamak için kullanabileceğiniz en iyi platformlardan biri diyebilirim. CV stilini seçtikten sonra bilgilerinizi doldurmaya başlayabileceğiniz platform, size yapmanız gerekenler konusunda da ipuçlarını sunacaktır.

Her şablonu ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Resume Beacon platformunda, CV’lerinizi PDF formatında indirebilirsiniz.

CV’lerinizi PDF, LaTeX ve JSON formatlarında hazırlamanıza olanak sağlayan LaTeX Resume platformunda, kullanabileceğiniz çok sayıda şablon da bulunuyor. CV’nizi hazırlarken her adımda size rehberlik eden ve ilgili bölümlere neler yazmanız gerektiğini sizlere anlatan LaTeX Resume platformunda CV’lerinizi PDF formatında indirebiliyorsunuz.

Diğer platformlarda CV’nize eklemeniz gerekenler anlatılırken, başarılarınızı nasıl açıklayacağınızı anlatmıyorlar. Resume Worded platformu da tam olarak buna odaklanıyor ve aradığınız iş türüne ve beceriye göre bu alandaki başarılarınızı tanımlamanın etkili yollarını sizlere sunuyor.