Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri neler? Bu yazıda açık dünya temasına sahip olan popüler oyunu herhangi bir kasma ve donma sorunu yaşamadan oynayabilmeniz için gerekli olan donanım bileşenlerini açıkladık.

CD Project RED tarafından geliştirilen ve yayımlanan Cyberpunk 2077, 2020 yılının aralık ayında piyasaya sürüldü. Açık dünya temasına sahip olan yapım, uzun süre boyunca çok sayıda hata sebebiyle sık sık adından söz ettirmişti.

Oyuncuların çoğu, Cyberpunk 2077’de yer alan hatalar nedeni ile hayal kırıklığına uğramıştı. Yıllar içerisinde yayımlanan güncellemeler ile çeşitli hatalar düzeltilmişti. Bunun üzerine çok sayıda oyuncu, oyunu satın alıp oynamak istiyor fakat satın alma işleminden önce sistem gereksinimlerine bakmak büyük öneme sahip.

Bilgisayarınızda bulunan donanım bileşenleri, geliştirici ekip tarafından belirlenen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa "Cyberpunk 2077 konusu nedir?" ve "Cyberpunk 2077 fiyatı ne kadar?" şeklinde bazı soruların yanıtını merak edebilirsiniz. Bu yazıda popüler yapıma dair merak edilen soruları yanıtladık.

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri Neler?

Geçtiğimiz aylarda 50 GB boyutunda devasa bir güncelleme yayımlanan açık dünya oyununu düşük ayarlarda herhangi bir kasma ve donma sorunu yaşamadan oynayabilmeniz için sisteminizin minimum sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir.

Açık dünya temasına sahip olan yapımı yüksek ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarınızda yer alan donanım bileşenlerinin önerilen sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir. Peki, söz konusu oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

Cyberpunk 2077 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 70 GB kullanılabilir alan

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyununu düşük ayarlarda oynayabilmek için öncelikle bilgisayarınızın 64 bit Windows 10 işletim sistemine sahip olması gerekiyor.

Minimum sistem gereksinimlerine göre bilgisayarınızda NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470 ekran kartının yer alması gerekiyor. İşlemci tarafında Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310 isteniyor. Ayrıca en az 8 GB RAM’e ihtiyaç duyuluyor.

DirectX 12’ye ihtiyaç duyan açık dünya oyununu bilgisayarınıza kurabilmeniz için 70 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız var. Eğer bilgisayarınızın depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa sisteminizde yer açmanız gerekiyor.

Daha önce bitirdiğiniz ve şu anda oynamadığınız video oyunlarını sisteminizden kaldırabilirsiniz. Böylelikle depolama alanında yeterli miktarda kullanılabilir alanın elde edilmesini sağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızda yer alan yerleşik araçta sorun yaşarsanız program kaldırma programları kullanabilirsiniz.

Cyberpunk 2077 Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: GTX 1060 6 GB / GTX 1660 Super / Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 70 GB kullanılabilir alan

Popüler oyunun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda işletim sistemi tarafında 64 bit Windows 10 işletim sistemine ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Video oyununu yüksek ayarlarda oynayabilmeniz için bilgisayarınızda en az 12 GB RAM olmalı.

İşlemci tarafında en az Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G isteniyor. Oyunun önerilen sistem gereksinimlerine göre GTX 1060 (6 GB), GTX 1660 Super ya da Radeon RX 590 ekran kartı gerekiyor.

Bilgisayarınızda yer alan donanım bileşenleri, önerilen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa CD Project RED’in açık dünya oyununu yüksek ayarlarda herhangi bir kasma ve donma sorunu meydana gelmeden oynayabilirsiniz.

Cyberpunk 2077 Konusu Nedir?

Cyberpunk 2077, hayatta kalabilmek için büyük bir mücadelenin içerisinde yer yalan V isimli paralı askerin hikâyesini konu alıyor. Açık dünya temasına sahip olan video oyununda ana görevlerin yanı sıra yan görevler de mevcut.

Night City isimli şehirde geçen yapımda V adlı karakterin cinsiyetini belirleyebilirsiniz. Cinsiyeti belirledikten sonra karakteri istediğiniz gibi kişiselleştirebilme imkânına sahipsiniz. Oyunda ayrıca yetenek sistemi de bulunuyor. Bu sayede karakterinizi geliştirebilirsiniz.

Cyberpunk 2077 Fiyatı Ne Kadar?

Cyberpunk 2077 PC (Steam) fiyatı: 249 TL

Cyberpunk 2077 PlayStation fiyatı: 479 TL

Cyberpunk 2077 Xbox fiyatı: 234 TL

Bilgisayarınızda yer alan donanım bileşenleri, oyun için belirlenen minimum ya da önerilen sistem gereksinimini karşılıyorsa "Cyberpunk 2077 nereden satın alınır" sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz.

Açık dünya rol yapma oyununu bilgisayar üzerinden oynayabilmek için Steam ya da bir dijital oyun mağazası üzerinden satın alabilirsiniz. Popüler yapımı oyun konsolunda oynamak istiyorsanız Xbox ya da PlayStation mağazasını tercih edebilirsiniz.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan rol yapma oyununu Steam isimli popüler dijital oyun mağazası üzerinden 249 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Oyunu PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden oynamak istiyorsanız 479 TL ödemeniz gerekiyor.

Çok sayıda oyuncu tarafından oynanan Cyberpunk 2077 isimli video oyununu Xbox One ve Xbox Series X / S isimli oyun konsolları üzerinden oynamak isterseniz 234 TL ödemeniz gerekiyor. Xbox Mağazasında şu anda oyunun Xbox One ve Xbox Series X / S sürümleri için indirim mevcut. Oyunun kampanya kapsamında 468 TL’den 234 TL’ye düştüğünü belirtelim.

Bu yazıda CD Project RED tarafından yayımlanan video oyununun minimum ve sistem gereksinimlerini, konusunu ve fiyat etiketlerini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.