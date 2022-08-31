Günümüzün en çok bilinen yönetmenlerinden biri olan David Fincher, pek çoğumuzun hayatında önemli izler bırakmış filmlere imzasını atmış bir yönetmen. Çektiği filmlerdeki tarzıyla pek çok yönetmenden ayrılan David Fincher, kalitesi ve sinema anlayışıyla sinema severleri büyülemeyi başarıyor. David Fincher filmleri özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Gerçekçi konular

Çarpıcı sahneler

Ünlü oyuncular

Yoğun ve sert bir hikaye anlatımı

Ters köşe yapan, sonradan açığa çıkan gerçekler

David Fincher filmleri tarzı ve üslubuyla pek çok kişiyi etkilemiştir. Biz de bu yazımızda sizlere en etkileyici, en iyi David Fincher filmlerini sıraladık. Bu ünlü yönetmenin filmlerini izlemek isteyenler için umuyoruz ki faydalı bir liste olur.

En İyi David Fincher Filmleri

Fight Club

Se7en

Gone Girl

The Social Network

The Curious Case of Benjamin Button

The Girl with the Dragon Tattoo

Alien 3

Yukarıda sıralanmış olan David Fincher filmleri IMDB puanına göre sıralanmıştır.

Fight Club (1999)

Şüphesiz ki en meşhur David Fincher eserlerinden olan Fight Club, sinema tarihinin en eşsiz filmlerinden bir tanesidir. Hikayesi ve konusun işlenişiyle yıllar boyunca aklımıza kazınan bu film esasen bir kitap uyarlamasıdır. Kitaptan uyarlanan en iyi filmlerden biri olan Fight Club, modern dünya başta olmak üzere sosyal ve siyasal pek çok yapıya karşı sıraladığı eleştiriler ile kesinlikle defalarca kez izlenmeyi hak eden bir film.

Ünlü oyuncu Brad Pitt, David Fincher filmleri ile ününe ün katmış, Fincher’ın pek çok filminde rol alarak kendisine iyi bir kariyer oluşturmuştur. Fight Club ise bu ikilinin en iyi işlerinden biri olarak gösteriliyor.

Tür: Gerilim, Drama

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf

IMDB Puanı: 8.8

Se7en (1995)

İki dedektif, yedi farklı cinayetin arkasındaki kişinin kim olduğunu araştırıyor. Katil, yedi büyük günahı sembolize eden kurbanları öldürüyor ve mesaj bırakarak cinayet işliyor. Dedektiflerin bulduğu sonuç ve içinde kaldıkları durum ise oldukça çarpıcı. Tam bir Fincher klasiği olan bu film, içerisinde barındırdığı gizem ve merak unsurları ile sizi diken üstünde tutacak bir havaya sahip. En iyi Brad Pitt filmlerinden biri olan Se7en'ı eğer henüz izlemediyseniz mutlaka vakit ayırıp izleyin.

Tür: Suç, Drama, Gizem

Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey

IMDB Puanı: 8.6

Gone Girl (2014)

Karısının kaybolmasından sorumlu tutulan bir adamın başından geçen bir öykü olan Gone Girl, ilk saniyesinden son saniyesine kadar gizemle dolu bir film. Karısının aniden ortadan kaybolması adamı çok kötü etkiler ve herkese hesap vermeye çalışan bu adam karısının nerede olduğunu, neden aniden ortalıktan yok olduğunu anlamaya ve bulmaya çalışır. David Fincher’ın son dönemdeki en iyi işlerinden biri olan Gone Girl, göründüğünden çok daha fazlasını içeren bir film.

Tür: Drama, Gizem, Gerilim

Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

IMDB Puanı: 8.1

The Social Network (2010)

Mark Zuckerberg’i ve onun kurduğu devasa şirket ve platform olan Facebook’un hikayesinin ele alındığı bu film gerçek bir takım olaylardan esinlenen oldukça sürükleyici ve çarpıcı bir film. İlk sosyal medya platformlarından biri olan Facebook’un nasıl ortaya çıktığı ve beraberinde getirdiği problemleri anlatan bu film kesinlikle izlenmeye değer.

Tür: Biyografi, Drama

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake

IMDB Puanı: 7.8

The Curious Case of Benjamin Button (2008)

“Benjamin Button'ın Tuhaf Hikâyesi” şeklinde Türkçe’ye çevrilen bu film konusu itibariyle oldukça sıradışı bir eserdir. Benjamin Button ismindeki bir kişi, yaşlanmayan, sürekli gençleşen birisidir. Benjamin Button Dünya’ya yaşlı olarak gelmiştir ve her geçen yıl daha da gençleşir. Bu adamın başından geçen bir aşk hikayesinin konu alındığı bu öykü sizi hem duygulandıracak hem de oldukça ilginç bir hikayeyi sizlere sunacak.

Tür: Drama, Fantastik, Romantik

Oyuncular: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton

IMDB Puanı: 7.8

The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

Kitaptan uyarlanan bir film olan “Ejderha Dövmeli Kız” İsveç ve Amerikan versiyonu olmak üzere 2 farklı sinema filmine sahip bir uyarlamadır. Amerikan uyarlamasını usta yönetmen David Fincher üstlenmiştir. Suç ve gizemin yoğunlukta olduğu bu film asılsız suçlar ile yargılanan bir adamın kaybolan genç bir kızı aramasını konu alıyor.

Tür: Suç, Drama, Gizem

Oyuncular: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer

IMDB Puanı: 7.8

Alien 3 (1992)

İkonik Alien sahnelerine sahip olan Alien 3, David Fincher tarafından yönetilmiş bir film. Bilenlerin anımsayacağı üzere neredeyse her Alien filmi farklı bir yönetmen tarafından çekilmiştir. 3. filmin yönetmen koltuğunda da ünlü yönetmen Fincher bulunuyor. Yönetmen Fincher’ın Alien serisine olan katkısı yadsınamaz bir gerçek.

Tür: Aksiyon, Korku, Bilim Kurgu

Oyuncular: Sigourney Weaver, Charles S. Dutton, Charles Dance

IMDB Puanı: 6.4

David Fincher tüm filmleri ile bizleri büyülese de bu listede en iyilerine yer verdik. Umuyoruz ki bu liste sizi memnun etmiştir. sizin favori David Fincher filminiz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.