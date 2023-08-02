Dede Korkut Hikayeleri İsimleri ve Karakterleri Nelerdir?

Oğuz Türklerinin kahramanlık öykülerini içeren ve 15 - 16. yüzyıldan günümüze kadar gelen destansı hikayeler Türk Edebiyatı’nda ‘Dede Korkut Hikayeleri’ olarak anılıyor. Şiir ve düz yazının bir arada bulunduğu bu eserlerde Oğuz boyunun diğer boylar ile yaptığı savaşlar ve bazı olağanüstü olaylar anlatılıyor.

Dede Korkut hikâyeleri toplamda 12 farklı hikâyeden oluşuyor. Her birinde ilgi çekici karakterlerin yer aldığı bu hikâyeler edebi ve tarihi özellikleriyle Türk edebiyatında oldukça önemli bir yer tutuyor. İşte, Dede Korkut hikayelerinin isimleri, kahramanları ve özellikleri hakkında bilmek isteyeceğiniz detaylar!

Dede Korkut Hikayeleri İsimleri

Drse Han Oğlu Boğaç Han Salur Kazan'ın Evinin Yağmalanması Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek Kazan Bey'in Oğlu Uruz Bey'in Tutsak Olması Hikayesi Koca Duha Oğlu Deli Dumrul Hikayesi Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikayesi Kazıcık Koca Oğlu Yiğenek Hikayesi Basat'ın Tepegözü Öldürmesi Hikayesi Begil Oğlu Emren'in Hikayesi Uşun Koca Oğlu Seyrek Hikayesi Salur Kazan'ın Tutsak Olup Oğlu Uruz'un Çıkardığı Hikayesi İç Oğuz Dış Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldürülme Hikayesi

Dede Korkut Hikayeleri Karakterleri

Bamsı Beyrek

Banu Çiçek,

Bayındır Han

Başat

Deli Dumrul

Burla Hatun

Uruz Er

Dede Korkut Hikayeleri Özellikleri

Destandan halk geçişin temsilcisi olarak bilinen Dede Korkut Hikayeleri Orta Asya’daki Türklerin Müslüman olmadan önceki dönemine dayanıyor. Türklerin İslam öncesi zamanından izleri içeriğinde barındıran Dede Korkut Hikayeleri’nin eski adı ‘Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Tafie-i Oğuzan’ olarak kaynaklarda geçiyor. Oğuzların

Müslüman olduktan sonraki başarılarını anlatan bu eserlerde farklı halk kahramanlarının mücadeleleri ele alınıyor. Türk tarihi ve töreleri, bu dönemin önemli kişilerine yapılan övgüler, anlamlı öğütlerin yer aldığı destansı metinler 15 ve 16. yüzyılda bilinmeyen bir kişi tarafından kaleme alınarak hikâyeler hâline getiriliyor.

Günümüzde ‘Dede Korkut hikayeleri’ne dair iki tane nüsha mevcut. Bunlardan birisi Almanya Dresden Kitaplığında yer alıyor. 6 adet farklı hikâyenin bulunduğu bir diğer nüshanın ise Vatikan’da bulunduğu biliniyor. Dede Korkut hikayelerinin edebi özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor: