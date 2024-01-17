Dell UltraSharp Thunderbolt Hub Monitor Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

CES 2024 kapsamında Dell’in piyasaya sürmeye hazırlandığı 40 inç büyüklüğündeki dev oyuncu monitörü tanıtıldı. Cihazın teknik özellikleri ve tasarımı ile ilgili birçok detay teknoloji severlerle paylaşıldı.

UltraSharp isimli monitör serisine yeni bir model olarak eklenen bu cihazın sunduğu yenilikler merak konusu oldu.

Bu yazımızda Dell UltraSharp Thunderbolt Hub Monitor’un özellikleri ve fiyatı ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte, yenilikçi monitörün sunduğu avantajlar, satış fiyatı ve tarihi hakkında bilmeniz gerekenler!

Dell UltraSharp Thunderbolt Hub Monitor Özellikleri

Cihazın en önemli özelliklerinden birisi görüntü alanının genişliği olarak karşımıza çıkıyor. 40 inç boyutundaki dev ekranı ile oyun severlere son derece gerçekçi bir deneyim vadettiğini söyleyebiliriz.

Ekran yenileme hızı 120 Hz olup 5K çözünürlük desteği sunuyor. Bu sayede ekstra net görüntüleri deneyimleme şansınız olacak. Cihazda adında da belirtildiği üzere Thunderbolt 4 desteği mevcut. Ayrıca Ethernet bağlantı desteği de sunuluyor.

Cihazın ikinci 34 inç büyüklüğünde ikinci bir versiyonunun da çıkması bekleniyor. Bu modelde 3440 x 1440 px çözünürlük sunulacağı belirtiliyor.

Teknik özelliklerine baktığımızda Ultrasharp Thunderbolt Hub Monitor ile ilgili öne çıkan detaylar şu şekilde sıralanıyor:

Kavisli WUHD 39.7 inçlik ekran

5K – 5120 x 2160 px çözünürlük

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

IPS panelde 2000:1 kontrast

Görüş açısı: 178 derece

HDR 600

5 yıldızlı göz konforu sertifikasına sahip

Düşük mavi ışık emisyon desteği bulunuyor.

Cihazın yüksekliği, dönüş açısı ve eğimi manuel olarak ayarlanabiliyor.

Ortam ışığı sensörü sayesinde otomatik ekran ayarı mevcut.

Özel renk ve görüntü modları bulunuyor.

Thunderbolt 4 HUB kapsamında 140 W’luk güç dağıtımı

2,5 Gbps Ethernet

4 adet USB-A, 1 adet Thunderbolt 4, 2 adet USB-X, 1 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4 bağlantı noktaları bulunuyor.

Ayrıca ön tarafta USB-A ve USB-C girişleri mevcut

Dell UltraSharp Thunderbolt Hub Monitor Fiyatı

Global olarak satışa sunulması beklenen oyuncu monitörünün çıkış fiyatının 2.399 dolar olacağı belirtildi.

Tabii, bu fiyat 40 inçlik versiyon için geçerli. Aynı ürünün 30 inçlik versiyonu ise 1.399 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

Dell UltraSharp Thunderbolt Hub Monitor Çıkış Tarihi

İki farklı ebat seçeneği ile piyasaya sürülmeye hazırlanan monitörün ilk olarak 40 inçlik versiyonunu küresel pazarlarda görmeye başlayacağız. Ardından 30 inçlk hali satışa çıkacak.

Şu an için 30 inç boyutundaki modele dair net bir çıkış tarihi belirtilmedi. 40 inçlik esas ürün ise 27 Şubat’tan itibaren dünya çapında çeşitli pazarlarda satışta olacak. Türkiye’ye geleceği tarih ile ilgili net bir veri yok.