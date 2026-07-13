iPhone 13 Kaç Yıl Daha Güncelleme Alacak? Ömrü Ne Kadar?

Apple, iPhone 13'ü 2021'de kullanıcıların beğenisine sundu. Dönemine göre oldukça güçlü teknik özelliklere sahip olan bu model 2026 yılı itibarıyla artık nispeten eski nesil kabul ediliyor. Peki iPhone 13'ün güncelleme desteği hala devam ediyor mu? Ediyorsa telefon kaç yıl daha güncelleme alacak? Bu içeriğimizde iPhone 13'ün yazılım desteğini inceleyeceğiz.

iPhone 13 Kaç Yıl Daha Güncelleme Alacak?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere iPhone 13, 2021 yılında piyasaya sürüldü ve kutudan iOS 15 işletim sistemiyle çıktı. Cihazın bugüne kadarki tüm iOS güncellemelerini aldığını söyleyebiliriz. Yani yazılım desteği an itibarıyla devam ediyor. Şu an için Apple'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de iPhone 13'ün yazılım desteğinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Bunu biraz daha açacak olursak iPhone 13 muhtemelen büyük iOS güncellemelerini 2028 yılına kadar almaya devam edecek. Sonrasında ise büyük işletim sistemi sürümleri için desteği kaybedecek. Ancak buna rağmen güvenlik yamalarının bir süre daha devam etmesi söz konusu. Bu da tahmini olarak 2029-2030 yıllarını bulacak.

iPhone 13'ün Son iOS Güncellemesi Ne Olacak?

iPhone 13'ün yazılım desteğinin ne zaman sona ereceğini artık biliyoruz. Ancak burada desteğin biteceği yıldan ziyade o yıl hangi iOS sürümünün yayınlanacağı daha büyük öneme sahip. Halihazırda iOS 26'yi çalıştıran ve eylülde iOS 27'yi de alacak telefonun son güncellemesi muhtemelen iOS 29 olacak.

Burada muhtemelen dememizin sebebi daha önce de belirttiğimiz üzere Apple'dan henüz iPhone 13'ün yazılım desteğiyle ilgili resmi bir açıklamanın gelmemiş olması. Bazı kaynaklara göre 2027 yılının eylül ayında kullanıma sunulacak iOS 28 sürümü modelin son güncellemesi olacakken, bazı kaynaklar ise son sürümün iOS 29 olacağını iddia ediyor. Cihaz iOS 29 yaması için tam sınırda diyebiliriz. Bu Apple'ın o dönemki güncelleme politikalarıyla şekillenecek.

iPhone 13, Apple Intelligence ve Siri AI Gibi Özellikleri Kullanabiliyor mu?

Buna direkt olarak hayır cevabını verebiliriz. iPhone 13'ün bir süre daha iOS güncellemelerini alacak olması her yeni özelliğe erişeceği anlamına gelmiyor. Apple Intelligence ve yapay zeka destekli Siri de bunlara dahil. Buna örnek verirsek Apple Intelligence'ı sadece iPhone 15 Pro ve sonrasında çıkan iPhone'lar kullanabiliyor. Benzer gereksinimler haziran ayında tanıtılan yapay zeka destekli Siri için de geçerli.

Bu tür özellikler yapay zeka altyapılı olduğundan yüksek işlemci gücü ve RAM kapasitesi gerektiriyor. Bu nedenle marka yapay zeka özellikleri için işlemci alt sınırını iPhone 15 Pro'da kullanılan Apple A17 Pro olarak belirledi. iPhone 13'teki Apple A15 bu gereksinimleri karşılayamadığından söz konusu işlevlere erişemiyor.

iPhone 13 2026'da Satın Alınır mı?

iPhone 13'ün 128 GB'lık başlangıç versiyonunu ülkemizdeki çeşitli e-ticaret platformlarında 40.499 TL'den başlayan fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Ancak telefonun neredeyse beş yaşında olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle eğer bir iPhone arıyorsanız daha yeni modellere yönelmenizi öneriyoruz.

Örneğin sadece 7.000 TL gibi bir fark ödeyerek iki yıl sonra piyasaya sürülen 128 GB'lık iPhone 15'i 47.849 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Tabii Pro olmadığı için Apple Intelligence ve Siri AI gibi özelliklere yine erişemeyeceksiniz. Ancak iki yıl nesil daha yeni bir telefon almış olacaksınız.

Editörün Yorumu

iPhone 13'ü ilk çıktığı dönem satın alıp kullanmıştım. Gerçekten beklentilerimi sonuna kadar karşılayan bir telefondu diyebilirim. Ancak ne kadar iyi olursa olsun zamana karşı kazanamıyorsunuz. Bu nedenle doğal olarak iPhone 13 de eskidi ve çok yakında yazılım desteğini kaybedecek. Ancak yine de bu telefona sahipseniz endişelenmenize gerek yok. Zira cihazınız birkaç yıl daha yeni iOS güncellemelerini almaya devam edecek.