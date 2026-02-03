YouTube'daki video ya da şarkıları ücretsiz indirmek için web sitesi ya da uygulama arıyorsanız muhtemelen yolunuz Notube ile kesişmiştir. Çoğu kullanıcı, bu tür web sitelerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce birkaç önemli soruya net yanıt ister. Bu web sitesi için en çok sorulanların başında ise Notube güvenilir mi sorusu gelir.

Siz de eğer bunun gibi sorulara yanıt arıyorsanız devam etmeden önce Notube'un güvenilirliği ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizinle paylaşacağız. Böylece söz konusu web sitesi üzerinden bir video indirmenin bilgisayarınıza, telefonunuza ya da tabletinize virüs bulaşmasına neden olup olmayacağı da dahil olmak üzere her şeyi öğreneceksiniz.

Notube Güvenilir mi?

Notube, alan adı kayıtlarına göre 2018 yılından bu yana aktif olan bir web sitesidir. Bu zamana kadar çoğu kullanıcı tarafından video ve müzik indirmek için kullanılmıştır ancak YouTube ve benzeri platformlar tarafından resmî olarak sunulan bir hizmet olmadığı için onu tamamen güvenilir olarak nitelendirmek mümkün değildir.

Bu tür web sitelerinde sorun genellikle indirilen dosyalarda değil, kullanıcılara gösterilen reklamlardadır. Notube üzerinden bir indirme işlemi gerçekleştirmek istediğimizde yeni sekmede güvenilirliği teyit edilmemiş web sitelerinin açıldığını görüyoruz. Bu web siteleri eğer kötü amaçlı amaçlarla açılmış ve hâlihazırda kullandığınız web tarayıcısında da güvenlik açığı varsa kötü amaçlı yazılım indirmenize bile gerek kalmayabilir.

Kötü niyetli kişiler, zararlı kodlar çalıştırarak arka kapıdan erişim elde edebilir. Bu nedenle Notube gibi araçları kullanarak video ya da şarkı indirmeden önce güvenilir ve güncel bir tarayıcı kullanıldığından emin olmak gerekiyor. Tarayıcınızın zaten güvenli olduğunu düşünüyorsanız yönlendirildiğiniz web sitelerinden çıkabilirsiniz.

Notube üzerinden yapılan indirmelere gelecek olursak, bu konu ile ilgili eğer endişeleriniz varsa VirusTotal ve antivirüs programlarını kullanabilirsiniz. Bu sayede indirilen dosyada gerçekten bir virüs olup olmadığını öğrenerek hareket edebilirsiniz.

Notube Yasal mı?

Notube gibi üçüncü taraf video indirme araçları tam olarak yasal değildir. Bu üçüncü taraf araçlar ile indirilen videolar telif hakkına tabidir. Başkasına ait videoyu indirmek, eseri çoğaltma kapsamında değerlendirilir. Bunu bir başka web sitesine yüklediğinizde ise eseri çoğaltıp yaymış olursunuz. Sonuç olarak eser sahibinin içeriğini onun izni olmadan alıp kullanarak telif hakkı ihlaline neden olursunuz.

Bunun etik açıdan da tasvip edilmediğini belirtmek gerekiyor. YouTube gibi platformlar üzerinden izlenen videolar genellikle içerik üreticilerine gösterilen reklamlar sayesinde para kazandırır. Siz videoyu bu tür üçüncü taraf araçları kullanarak indirdiğinizde reklamsız olarak seyredersiniz, içerik üreticisi ise bundan hiçbir şekilde para kazanamaz.

Notube Nedir?

Notube, YouTube, TikTok ve X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir video indirmeniz için hazırlanan bir web sitesidir. Google Chrome, Microsoft Edge, Opera ve daha pek çok web tarayıcısı üzerinden erişilerek desteklenen platform üzerinde yayınlanan bir videoyu MP4 ve MP3 başta olmak üzere pek çok formatta indirmeye olanak tanır.

Tarayıcı tabanlı bir hizmet olması sayesinde video indirmek için herhangi bir uygulama indirmeye gerek yoktur. Telefon veya tablet kullanıyorsanız mobil, masaüstü ya da dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız masaüstü tarayıcı aracılığıyla web sitesine erişebilir ve herhangi platform üzerinden videonuzu ses veya video formatında cihazınıza indirebilirsiniz.

Notube Nasıl Kullanılır?

Hangi videoyu indirmek istediğinizi seçin. Formatı belirleyin. Videonuzu aratın. İndirme işlemini başlatın.

Notube'u kullanmak için öncelikle web sitesine girin. Daha sonra "URL, anahtar kelimeler..." kısmına YouTube ya da X'teki herhangi bir videonun ismini ya da doğrudan bağlantısını yapıştırın.

Hangi videoyu indireceğinize karar verdikten sonra bir format seçin. Format seçtikten sonra "Tamam" butonuna basarak ilgili videoyu aratabilirsiniz.

Sadece videonun ismini girdiyseniz size arama terimleri ile eşleşen birkaç video önerecektir. Aralarında eğer indirmek istediğiniz video yer alıyorsa onun üzerine basın. Birkaç saniye sonra "İndir" butonunu göreceksiniz. Bunun üzerine basarak videonuzu indirebilirsiniz. İndirmek istediğiniz başka bir video varsa "Başka bir video dönüştür" butonuna tıklayın ve aynı adımları takip ederek sıradaki videoyu indirin.

Öneriler arasında eğer indirmek istediğiniz video bulunmuyorsa yukarıda yer alan kutuya geri dönüp doğrudan videonun bağlantısını yapıştırın ve "Tamam" butonuna basın. Ardından formatı seçip "Tamam" butonuna basın. Birkaç saniye sonra "İndir" butonunu göreceksiniz. Bunun üzerine basarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.